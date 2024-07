Финансовые новости: Инвестиционные возможности для ЗПИФ будут расширены

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов теперь могут подразделяться на классы, будут увеличены предельные сроки жизни ЗПИФ, а статус фондов можно будет менять с «квального» на «неквальный». Такие новации предусмотрены в проекте закона, который приняла в первом чтении Госдума.

Законопроект повышает гибкость управления такими фондами. Появляется возможность сочетать различные формы и виды реализации прав инвесторов. В правилах доверительного управления может быть предусмотрена выдача паев нескольких классов с разной комбинацией прав пайщиков. Они, к примеру, могут предусматривать большее количество голосов на общем собрании владельцев инвестпаев, но при этом меньший размер или отсутствие выплачиваемого текущего дохода, что подойдет для якорных инвесторов. «Безголосые» паи в свою очередь могут предполагать дополнительные права на получение регулярного дохода и возможность их досрочного погашения при несогласии с решениями общего собрания. Максимальный срок жизни ЗПИФ для квалифицированных инвесторов будет увеличен с 15 до 49 лет. Такие фонды зачастую реализуют масштабные долгосрочные инвестиционные проекты, таким образом, появится возможность синхронизировать сроки проекта и период существования ЗПИФ. Кроме того, документ дает право переквалифицировать фонд. В результате якорные квалифицированные инвесторы смогут выйти из проекта после завершения его рисковой стадии (например, после ввода в эксплуатацию построенного торгового центра), при этом в фонд смогут зайти неквалифицированные инвесторы, которые будут получать регулярный доход от сдачи в аренду построенного объекта. Сейчас все больше квалифицированных инвесторов выбирают ЗПИФ. Такой инструмент позволяет им оптимально структурировать активы для ведения бизнеса, участвовать в их оперативном управлении, при этом обеспечивается конфиденциальность владения и профессиональное доверительное управление. Фото на превью: beast01 / Shutterstock / Fotodom

