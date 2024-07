Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Охрана материнства и детства – это приоритет системы здравоохранения. И сегодня система отрабатывает медицинскую помощь. За последние годы нам удалось достичь исторического минимума в показателях смертности. Но не, чем в Соединённых Штатах, Канаде, Китае и многих других странах. Страна сегодня получила действительно эффективную инфраструктуру для формирования, сохранения и укрепления здоровья ребёнка. Уже с периода беременности мы формируем ответственный подход к здоровью ребенка, и профилактические мероприятия уже внутриутробно для ребёнка. Это скрининги. И после рождения новорождённого наша страна сегодня обеспечивает максимальное количество скрининговых обследований, которые своевременно диагностировать ту или иную проблему. И тысячи детей, которым своевременно поставлен диагноз, получили медицинскую помощь, избежав инвалидности», – отметил Мурашко. Он подчеркнул, что в рамках профилактических детских программ обеспечен высокий охват профилактическими осмотрами.