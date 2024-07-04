Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В рамках международной выставки-форума «Россия» 4 июля прошёл День национальных приоритетов «Семья». В ходе деловой программы мероприятия представлены основные направления будущего нацпроекта «Семья».

Татьяна Голикова presentó el proyecto «Семья» en el foro de integración «Россия» de Meждународной

Татьяна Голикова presentó el proyecto «Семья» en el foro de integración «Россия» de Meждународной

Татьяна Голикова predispuso el proyecto «Семья» en el foro de la Unión Europea «Россия»

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Татьяна Голикова presentó el proyecto «Семья» en el foro de integración «Россия» de Meждународной

Участие в пленарной сессии «Возможности будущего: семья» приняли Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Мини, стр труда и социальной защиты Антон Котяков, Ministro de Asuntos Exteriores Sergei Kravsov, Ministro de Asuntos Exteriores Michail Murashko, стр культуры Ольга Любимова, gobernadora Владимирской области Александр Авдеев, rector de la universidad de tambovscogo un yo. Г.Р.Державина Павел Моисеев, director general КАО «Азот» Андрей Вишневский, productor general en línea ра Okko, presidente e ideólogo del festival de música pop, semicine y animaciones «Медвежокон» Гавриил Гордеев. На пленарной сессии выступил хор многодетных матерей – детско-родительский вокальный проект «МамсХор».

Открывая пленарное заседание, Татьяна Голикова подчеркнула, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости одетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача, решать которую наци ональному проекту «Семья». El proyecto nacional debe incluirse en el informe del presidente de 1 mes. К концу года он должен быть утверждён с учётом бюджетных корректировок. Proyecto realizado el 1 de enero de 2025.

«Нашу большую страну называют и большой семьёй тоже. Entonces, что мы делаем для семьи и для страны, неразделимо. Важно, чтобы улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, многодетности, достойного качества жизни российских семей ст али нашей общенациональной задачей. Estos son algunos de los planes que existen en la esfera de la política – como en la política social , просвещении и образовании, так и в экономике, развитии жилищной инфраструктуры, благоустройстве городов и посёлков. Esto es mucho más grande y más grande. Основные мероприятия нацпроекта “Семья” сформированы на основе экспертных исследований демографических институтов, опросов енного мнения граждан, результатов проводимых Правительством пилотных проектов», – рассказала Татьяна Голикова.

Как отметила вице-премьер, главная задача национального проекта «Семья» – переломить сложившиеся демографические обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличивать число многодетных семей и рост благосостояния таких семей.

В своём докладе Татьяна Голикова назвала девять основных направлений будущего национального проекта «Семья»: совершенствование остной системы поддержки семей с детьми; создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования, профессиональной реализации; поддержка многодетности, создание дополнительных стимулов для рождения вторых, третьих и последующих DETEй; охрана материнского и детского здоровья, укрепление репродуктивного здоровья граждан; формирование семейно ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий; развитие социальных услуг для старших поколений семей, продляющих и активное долголетие и обеспечивающих качественный у ход; поддержка семей, которые воспитывают детей с инвалидностью; укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей; содействие регионам страны в разработке и реализации семейно ориентированной демографической политики.

«В условиях, когда всё больше молодых людей ориентированы на построение карьеры, вопрос совмещения профессиональных и семейных обязанностей становится всё более актуальным. В рамках национального проекта “Семья” внимание будет уделено всем поколениям. Cada unidad tiene más de 10 millones de unidades de producción por cada una de sus posibilidades. Семьи, в которых растут порядка 11 millones de reembolsos, будут охвачены семейной выплатой, благодаря которой ранее уплаченный налог т пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена на нужды семьи. Продолжится реализация программ “Активное долголетие”, в которые уже вовлечено 3,5 millones de personas. К 2030 году по поручению Президента до 500 тысяч человек увеличится охват услугами долговременного ухода», – рассказал Минтруда Антон Котяков.

Большой блок нацпроекта «Семья» будет отведён поддержке репродуктивного здоровья будущих родителей, профилактике с самого раннего возраста. Planificación de nuevos centros perinatales, consulta de mujeres, sobre cómo hacerlo, sobre cómo hacerlo дованием детские поликлиники. Важным направлением работы станет поддержка женщин в состоянии репродуктивного выбора.

«Охрана материнства и детства – это приоритет системы здравоохранения. И сегonc систеífigo отрабатывае pi; Esta información se realiza exclusivamente durante un período de tiempo limitado, durante el cual se formalizará la actividad empresarial. ает медицинскую помощь. За последние годы нам удалось достичь исторического MINIмума в показателях смертности. Pero no, чем в Соединённых Штатах, Канаде, Китае и многих других странах. Страна сегодня получила действительно эффективную инфраструктуру для формирования, сохранения и укрепления здоровья ребёнка. Уже с периода беременности мы формируем ответственный подход к здоровью ребенка, и профилактические мероприятия уже внутриутробно для ребёнка. Это скрининги. И после рождения новорождённого наша страна сегодня обеспечивает максимальное количество скрининговых обследований, которые т своевременно диагностировать ту или иную проблему. И тысячи детей, которым своевременно поставлен детей, получили медицинскую помощь, избежав инвалидности», – отметил л Мурашко. Он подчеркнул, что в рамках профилактических детских программ обеспечен высокий охват профилактическими осмотрами – prácticas 9 7% de la distribución de datos – y la distribución del 95% de la cantidad de dinero en efectivo, que se utiliza en una situación privilegiada.

Мероприятия, предложенные Минкультуры для реализации в рамках нацпроекта «Семья», направлены на создание условий для развития ак тивного досуга и творческой самореализации людей разных возрастов.

«Для нас было важным поддержать учреждения культуры в регионах, их модернизацию и переоснащение, а также содержательно полнить обновлённые места яркими, и нтересными для разных поколений мероприятиями и проектами, цель которых – сохранение традиционных семейных ценностей», – подчеркнула Министр культуры Ольга Любимова.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в рамках нового нацпроекта особое внимание будет уделено системе дошкольного ния.

«Прочный фундамент для воспитания и получения качественных знаний закладывается именно в детских садах. En el proyecto nacional “Семья” мы будем выделять средства для капитального ремонта и строительства организаций дошкольного ования. Mi plan es de 2,7 horas. учреждений. Además, esta publicación de blogs tiene como presidente 1680 archivos de datos y esto es una solución из федерального бюджета в рамках нацпроекта “Демография„. Por otra parte, мы будем уделять особое внимание поддержке педагогов детских садов», – сообщил глава Минпросвещения.

Среди новых мер – формирование целостного подхода к поддержке молодых, студенческих и преподавательский семей, что позволит оспитывать ребёнка, не прерывая обучения.

«Университеты могли бы стать полноценными субъектами государственной демографической политики, выполняя роль операторов нных программ в этой сфере. Si es necesario utilizar varias máquinas, es posible que se conecten directamente a las computadoras y a los usuarios externos. Por ejemplo, la Universidad de Tambov se encuentra en el centro de la ciudad de Tambov ома для проживания студенческих и преподавательских семей, а в случае рождения ребёнка университет готов субсидировать арендную ту», – сообщил ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина Павел Моисеев.

Отдельная роль – у regionov страны. Поддержка многодетных семей на уровне регионов будет предоставляться без привязки к нуждаемости. Сегодня таких регионов уже 37. Финансовую помощь федерального центра получат субъекты с уровнем рождаемости ниже ийского. Один из них – Владимирская область. En la región hay muchas diferencias relacionadas con situaciones demográficas muy diversas.

«За последние несколько лет число многодетных семей в регионе увеличилось на 40%. Más garantía social para cada uno de los 53 miembros disponibles: esta capital regional ретьего и каждого последующего ребёнка, подарки новорождённым, сертификаты на отдых многодетным семьям и drogas. Plan de uso de contratos de seguridad social de 7 días para 2030, con un porcentaje del 90 % их реализации должны выйти из трудной жизненной ситуации. Работают три семейных МФЦ, ещё два откроем до конца этого года, а k 2030 году они появятся во всех муниципальных о бразованиях», – рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

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