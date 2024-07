Студенты Политеха получили медали и дипломы интернет-олимпиад

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Вопросам качества образования в вузах в последнее время уделяется всё более пристальное внимание. Особенно, когда речь идёт о подготовке студентов по фундаментальным дисциплинам, закладывающим основы для будущей профессиональной деятельности выпускников. Одним из наиболее очевидных показателей качества подготовки обучающихся является результативность их участия в предметных олимпиадах. И самыми массовыми олимпиадами на постсоветском образовательном пространстве стали открытые международные студенческие интернет-олимпиады, которые проводятся уже более 15 лет. В 2024 году они вошли в перечень состязаний, учитываемых в рейтинге вузов России RAEX.

Онлайн-формат организации олимпиад является прекрасным инструментом независимой оценки качества подготовки обучающихся, поскольку на первом, вузовском, этапе позволяет привлечь для участия неограниченное количество студентов и предоставить им возможность максимально проявить себя в конкурентной среде , — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Открытые международные студенческие интернет-олимпиады прошли в марте-апреле 2024 года по дисциплинам «Математика», «Физика», «Информатика», «Сопротивление материалов», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Химия», «Экономика» и «Экология». Олимпиады проводились в онлайн-формате в два тура, за исключением олимпиады по дисциплине «Математика». Математическая интернет-олимпиада прошла в три тура, заключительный тур проводился в очном формате на базе Поволжского государственного технологического университета.

«Финалы интернет-олимпиады по математике — всегда встреча творческих людей, которые заражают друг друга идеями, — рассказала доцент кафедры высшей математики СПбПУ и бессменный наставник наших студентов Мария Бортковская. — В третий раз Политех достойно представлен в финале. Наших студентов уже встречают как родных и организаторы, и коллеги из других городов и вузов».

«В этом году в первом туре интернет-олимпиад приняли участие более 180 студентов Политеха, что почти в два раза больше, чем в 2023 году», — подчеркнула директор Центра качества образования СПбПУ Елена Зима. — Из 35 студентов, прошедших во второй тур, 23 завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали против 15 медалей в 2023 году«.

Медали и дипломы победителей открытых международных студенческих интернет-олимпиад студентам Политеха вручили на заседании учебно-методического совета университета.

Золотые медалисты

Анастасия Дыкова (ФизМех) — дисциплина «Физика»

Айдар Ибрагимов, Денис Брюханов, Кирилл Хитушкин (ИММиТ) — дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Ирина Караман (ИБСиБ) — дисциплина «Экология»

Серебряные медалисты

Александр Воронцов (ФизМех) — дисциплина «Информатика»

Никита Ряпосов (ФизМех) — дисциплина «Сопротивление материалов»

Василий Ренни-Лихачевский (ФизМех) — дисциплина «Физика»

Захар Васильев и Семён Халимов (ИЭ) — дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Полина Чечкина (ИПМЭиТ) — дисциплина «Экономика»

Бронзовые медалисты

Илья Грищенко (ФизМех) — дисциплина «Математика»

Анастасия Волгина, Андрей Иванов (ФизМех) — дисциплина «Физика»

Мария Чистякова (ФизМех) — дисциплина «Сопротивление материалов»

Матвей Смирнов (ИБСиБ) — дисциплина «Физика»

Диана Прохорова (ИБСиБ) — дисциплина «Химия»

Илларион Карманов (ИБСиБ) — дисциплина «Химия»

Елизавета Тарарина (ИБСиБ) — дисциплина «Экология»

Фан Мау Дат «ИММиТ» — дисциплина «Математика»

Айдар Ибрагим — дисциплина «Сопротивление материалов»

Георгий Бахарев (ИЭ) — дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика»

Нонна Гаврикова (ИПМЭиТ) — дисциплина «Экономика»

Фотографии студентов заняли почетное место в галерее победителей на сайте международных открытых интернет-олимпиад и Центра качества образования .

Наставниками студентов при подготовке к олимпиадам стали доцент кафедры высшей математики Мария Бортковская, старший преподаватель кафедры физики Вадим Кожевников, доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Татьяна Маркова, доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Елена Князева, ассистент Высшей школы механики и процессов управления, инженер-исследователь научно-образовательного центра «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» Алексей Грищенко, доцент Высшей инженерно-экономической школы Светлана Гутман, доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Илона Панкина, директор Высшей школы программной инженерии Павел Дробинцев, доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Юлия Смятская. Всем наставникам, подготовившим наших ребят на высоком уровне, на заседании учебно-методического совета вручены благодарственные грамоты.

