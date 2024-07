Студенты из Донецка прошли практику в Политехе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках реализации сетевой образовательной программы по направлению 07.03.03 — «Дизайн архитектурной среды» совместно с Донбасской национальной академией строительства и архитектуры студенты второго курса прошли в Инженерно-строительном институте СПбПУ геодезическую практику.

В рамках соглашения о взаимодействии вузов студенты приезжают уже второй раз. В этом году они впервые приняли участие в коллективной практической работе по геодезии совместно со студентами 2-го курса ИСИ, организованной старшим преподавателем Янисом Олехновичем.

Кроме обязательной ежедневной работы Полина Бондаренко, Ольга Щусь и Анастасия Хапчук, а также куратор группы Наталья Смирнова в сопровождении доцента Высшей школы дизайна и архитектуры Ольги Вуль прошли образовательную экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга, посетили Ботанический сад, Казанский собор, музей РОСФОТО, а также познакомились со старинными зданиями Большой Морской улицы.

Нам очень понравилось проходить практику вместе с ребятами второго курса, это был интересный и полезный опыт. Большое спасибо руководству университета, дирекции Инженерно-строительного института за возможность снова посетить Политех и прекрасный Санкт-Петербург. Отдельную благодарность за внимание и заботу хочется выразить доценту ВШДиА Ольге Вуль , — поделились впечатлениями Полина, Ольга и Анастасия.

Очень рада видеть студентов из Донецка в Санкт-Петербурге, приятно наблюдать за их профессиональным ростом. Готова в осеннем семестре снова встретиться. Теперь уже в дистанционном формате , — отметила Ольга Вуль.

