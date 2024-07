Прими участие в конкурсе на лучший видеоролик о финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

На социально-образовательной платформе «Содружество» стартовал ежегодный конкурс по созданию видео-контента о финансовой безопасности «Все в курсе».

Принять участие могут студенты, преподаватели и эксперты в области финансовой безопасности в возрасте от 18 лет.

Главной целью конкурса является повышение уровня знаний граждан по теме финансовой безопасности.

Работы принимаются по одному из 8 направлений:

новые вызовы финансовой безопасности

международные отношения и государства

информационная безопасность

цифровые платежные инструменты

личная финансовая безопасность

финансовая безопасность организации

финансовая безопасность государства

ПОД/ФТ – реалии

Конкурс предусматривает 2 номинации:

Видеоролик продолжительностью до 1,5 минут, презентация и эссе;

Видеоролик продолжительностью от 1,5 до 7 минут, презентация и аннотация к видеоролику.

Работы принимаются до 15 августа. Результаты будут размещены 30 августа на сайте «Содружества».

10 победителей получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей каждый, а также возможность создать авторский курс по финансовой безопасности и разместить его на платформе.

Награждение планируется в рамках проведения мероприятий финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи), который состоится с 30 сентября по 4 октября 2024 года.

Подробная информация о правилах, тематиках и форматах конкурсных работ размещена на сайте Конкурса

Организаторами конкурса «Все в курсе» выступают Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

