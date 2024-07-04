Прими участие в конкурсе на лучший видеоролик о финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
На социально-образовательной платформе «Содружество» стартовал ежегодный конкурс по созданию видео-контента о финансовой безопасности «Все в курсе».
Принять участие могут студенты, преподаватели и эксперты в области финансовой безопасности в возрасте от 18 лет.
Главной целью конкурса является повышение уровня знаний граждан по теме финансовой безопасности.
Работы принимаются по одному из 8 направлений:
- новые вызовы финансовой безопасности
- международные отношения и государства
- информационная безопасность
- цифровые платежные инструменты
- личная финансовая безопасность
- финансовая безопасность организации
- финансовая безопасность государства
- ПОД/ФТ – реалии
Конкурс предусматривает 2 номинации:
- Видеоролик продолжительностью до 1,5 минут, презентация и эссе;
- Видеоролик продолжительностью от 1,5 до 7 минут, презентация и аннотация к видеоролику.
Работы принимаются до 15 августа. Результаты будут размещены 30 августа на сайте «Содружества».
10 победителей получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей каждый, а также возможность создать авторский курс по финансовой безопасности и разместить его на платформе.
Награждение планируется в рамках проведения мероприятий финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи), который состоится с 30 сентября по 4 октября 2024 года.
Подробная информация о правилах, тематиках и форматах конкурсных работ размещена на сайте Конкурса
Организаторами конкурса «Все в курсе» выступают Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.
Положение конкурса «Все_в_курсе»
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.07.2024
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