Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Преимущества ГУУ

Прежде всего, ГУУ – первый управленческий вуз России. На протяжении 105 лет именно здесь готовят передовые кадры для всех сфер экономики.

Сегодня вуз признан лидером в проектном обучении, которое является неотъемлемой частью жизни студентов, начиная с первого курса . Aquí hay muchas ofertas de trabajo en la universidad.

К тому же, в ГУУ дополнительно действует система именных стипендий выдающихся выпускников.

La plataforma de trabajo en línea en el sector económico y financiero cuesta 125 rublos (por debajo de SuperJob).

ГУУ входит в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников and top-50 рейтинга Forbes «Лучшие российские вузы — 2024»

Направления и количество мест

Одно из важнейших решений после определения будущего места учебы – выбор направления обучения. И тут ГУУ preдставляет широкий спектр пограмма по 15 направлениям от прикладной информатики до экологии, от и нноватики до государ ственного и муниципального управления.

Bolas mínimas

No es necesario limpiar la ropa y la ropa y no es necesario utilizar bolas pequeñas.

Хорошая новость: с прошлого года ничего не изменилось.Плохая новость: minimum набрать все равно надо.

Sверяйтесь с перечнем и готовьтесь кричать ура, если прошли, не запнувшись.

Главные даты кампании

Выбор должен быть не только обдуманным, но и своевременным. Поэтому напоминаем основные даты этой приемной кампании.

Для лиц, поступающих на направления бакалавриата:

Primeros documentos sobre la lista de documentos sobre las fuentes de información actualizadas y actualizadas ется 12 июля, по результатам ЕГЭ завершается 25 июля.Конкурсные списки поступающих на бюджет публикуются 27. Завершение приема оригиналов документа об образовании для поступающих по отдельной/особой/ целевой квоте – 28 июля до 12:00 по Мск, для поступающих на общих основаниях – 3 de agosto до 12:00 по Мск. лении для поступающих по отдельной/особой/целевой квоте – 30 июля, для поступающих на общих основаниях – 9 agosto.

Primeros documentos sobre la lista de documentos sobre las fuentes de información actualizadas y actualizadas тся 11 de agosto, en la respuesta de ЕГЭ завершается 20 de agosto. .День завершения заключения договоров об оказании платных образовательных услуг – 22 de agosto. Публикация приказов о зачислении на договор – 25 de agosto.

Для лиц, поступающих на направления магистратуры:

Primeros documentos sobre la mesa de trabajo en la forma actual de compra del 2 de agosto, y su original original до 17 de agosto, postupающим по целевой квоте, y до 19 de agosto – postupающим на общих основаниях.Прием документов на договорн ыe места завершается 20 de agosto. А со 2 по 30 сентября пройдет второй этап приема документов на договорные места на заочную обучения.

Конкурсные списки на бюджет опубликуют 16 de agosto, а приказы о зачислении на бюджет – 20 de agosto. Чуть раньше станут доступны приказы о зачислении на целевую квоту – 18 de agosto. и платных образовательных услуг по очной форме обучения и в рамках первого этапа заочной формы обучения – 26 de agosto.

Publicación de mensajes de texto en el formulario de inicio y en los marcos de la etapa inicial del formulario de inicio рована на 28 de agosto. формы обучения – 12 de octubre.

14 de octubre, compre varias ofertas de compra de documentos en el hogar.

Как подать документы

Существует 4 способа подачи документов:

Через Личный кабинет ГУУ.

Через Госуслуги(только для бакалавриата).

В приёмной комиссии ГУУ по адресу: Москва, Рязанский проспект, 99. Как пройти от метро смотрите здесь.

Через почтовые и курьерские службы по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, дом 99 (с пометкой «в Приёмную комиссию ГУУ»).

Какие нужны документы

Para publicar 6 documentos adicionales:

Заявление установленной формы;

Документ, удостоверяющий личность, гражданство;

СНИЛС;

Документ об образовании;

Foto 3*4, con 4 piezas;

Документы, подтверждающие особые права (в случае их наличия).

Publicaciones en la lista de cambios 38.03.01 «Económicas» y 38.03.02 «Menedzhment» aquí зав приоритеты образовательных программ.

Шаблоны образцы заполнения заявлений, договоров и согласий вы найдете на сайте Приемной комиссии ГУУ.

Подготовили инфографику для тех, кто имеет индивидуальные достижения. Esta tabla de bolas se puede utilizar para su uso.

Завершить хотим напутствием нашего ректора Владимира Строева, которое он дал абитуриентам во время выступления на пресс-conferen ции:

«Университетские годы – это лучшее время в жизни. I важно обучаться не только на желаемой программе, но и в том учебном заведении, в котором вы хотите эти годы провести».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 4.07.2024

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