Политех на интенсиве для наставников студенческих научных обществ

В центре знаний «Машук» в Пятигорске прошел образовательный интенсив от министерства науки и высшего образования РФ для наставников студенческих научных обществ (СНО). Он объединил наставников и кураторов СНО из университетов по всей России — от Калининграда до Камчатки. Политех представляла председатель СНО ИПМЭиТ, ассистент Высшей инженерно-экономической школы Виктория Бразовская.

Образовательный интенсив включал цикл лекций, а также практические модули и работу в командах. В течение нескольких дней кураторы и наставники делились опытом и эффективными практиками деятельности СНО, которые применяются в их университетах. Шёл диалог между министерством, координационным советом по делам молодежи и университетами, в котором каждая сторона старалась поделиться проблемами и найти пути их решения.

Было интересно попасть в сообщество единомышленников, которые занимаются тем же, чем и я, а также сталкиваются с такими же проблемами. Спасибо коллегам, которые с радостью делились своим опытом, пытались помочь. Самым полезным было обсуждение “болей” и ошибок, которые случались на пути формирования и развития СНО. Впереди самое сложное — применение полученных знаний на практике , — поделилась Виктория Бразовская.

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 гг. Десятилетием науки и технологий. Этот срок включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий. Все они направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Студенческие научные общества играют большую роль в привлечении молодежи в науку, а также в формировании сообщества начинающих исследователей , — подчеркнул начальник отдела сопровождения Десятилетия науки и технологий министерства науки и высшего образования РФ Али Асадов.

Поддержка студенческих научных обществ и объединений помогает популяризировать науку среди студентов и развеять мифы, которыми окутана данная деятельность.

