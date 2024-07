Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Участок трассы М-4 «Дон» – обход села Лосева и города Павловска в Воронежской области

Ровно четыре года назад, 4 июля 2020 года, был открыт один из самых значимых участков трассы М-4 «Дон» – обход села Лосева и города Павловска в Воронежской области. Дорога сразу же стала востребованной у автомобилистов. За четыре года водители совершили порядка 24 млн проездов по этому участку. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«До июля 2020 года путь на юг по трассе М-4 “Дон„ лежал через село Лосево и город Павловск в Воронежской области. Тогда это был один из самых напряжённых участков М-4: сужение дороги, светофоры, пешеходные переходы, скоростные ограничения в населённом пункте. С открытием обхода автомобилистам стал доступен 85-километровый качественный участок дороги с четырьмя полосами движения, разделёнными транспортными потоками, пятью развязками с региональной и местной дорожной сетью. Это позволило водителям быстро, комфортно и безопасно добираться на юг страны и обратно, разгрузить населённые пункты от транзитного транспорта, а также повысить туристическую привлекательность региона. Так, с момента запуска движения зафиксировано более 24 млн проездов по обходу. Видим, что популярность обхода растёт и в этом году динамика сохраняется», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор», силами которой построен обход Лосева и Павловска, Вячеслав Петушенко отметил, что пиковые значения проездов приходятся преимущественно на летний период.

Участок трассы М-4 «Дон» – обход села Лосева и города Павловска в Воронежской области

«Например, за июнь – сентябрь 2023 года было зафиксировано 3,37 млн проездов транспортных средств. В среднем в пиковые месяцы курортного сезона – в июле и августе – по обходу автомобилисты совершают более 1 млн проездов за месяц. Интенсивность движения возрастает более чем вдвое и достигает в среднем почти 37 тыс. автомобилей в сутки. В пиковые дни (обычно вторая декада августа) доходит до 50,5 тыс. проездов авто в сутки. В выходные, праздничные дни большая часть проездов приходится на легковые автомобили – порядка 80%», – рассказал Вячеслав Петушенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI