Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко принял участие в съезде Российского Союза ректоров Дмитрий Чернышенко принял участие в съезде Российского Союза ректоров Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко принял участие в съезде Российского Союза ректоров

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в съезде Российского союза ректоров – ключевого общественного объединения, представляющего интересы лидеров научно-образовательного сообщества и студентов российских вузов. Делегатами съезда стали 617 ректоров и президентов вузов России из всех окружных и региональных советов ректоров. Съезд состоялся на территории Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

В его работе принимают участие президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Российской академии образования Ольга Васильева, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Помощник Президента России Андрей Фурсенко зачитал приветствие Владимира Путина. В своём обращении глава государства отметил авторитет и активную деятельность ректорского объединения, его роль в развитии науки и образования в России.

Дмитрий Чернышенко в начале выступления поблагодарил ректора МГУ, академика РАН и президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего за тёплый приём и высокий уровень организации мероприятия.

«В соответствии с новым указом Президента о национальных целях развития высшая школа должна быть нацелена на реализацию потенциала каждого человека. Особенно важно помогать молодёжи строить карьеру в области науки, технологий и технологического предпринимательства. Эта задача закреплена в обновлённой Стратегии научно-технологического развития России. В прошлом месяце глава государства утвердил 7 приоритетных направлений НТР и 28 важнейших наукоёмких технологий. Подготовка квалифицированных специалистов для разработки и ускоренного внедрения в экономику таких технологий – приоритет Правительства. Безусловно, большой вклад вносят инициативы Десятилетия науки и технологий, которые предусматривают вовлечение научных организаций и вузов в решение важнейших задач, которые стоят перед наукой», – сказал вице-премьер.

Для увеличения притока талантливой молодёжи в науку Правительство создаёт новые лаборатории под руководством молодых перспективных исследователей. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» открыто 940 таких лабораторий, 364 из которых – на базе вузов. Также развивается сеть кампусов мирового уровня.

Зампред Правительства рассказал, что за последние три года профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей приближается к 100%, в настоящее время она достигла 97%. В структуре каждого национального проекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов.

Вице-премьер также рассказал о развитии передовых инженерных школ, федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», программы «Приоритет-2030».

«Стабильно развивающаяся отечественная система образования, её конкурентоспособность и готовность ответить на большие вызовы – важные факторы в обеспечении национальной безопасности страны и её научно-технологического суверенитета. У нас есть всё необходимое для успешного развития системы высшего образования – многолетний опыт отечественной высшей школы, основанной на фундаментальном образовании, опыт последних десятилетий, профессионализм и проверенное временем единство ректорского корпуса, наша неизменная готовность работать на благо России. Можем заверить руководство страны в том, что ректорский корпус, Российский союз ректоров – это консолидированная, надёжная профессиональная опора, на которую можно положиться в решении стратегических задач, поставленных руководством страны и лично Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – сообщил в свою очередь Виктор Садовничий.

Дмитрий Чернышенко отметил, что сегодня возлагаются большие надежды на формирование новой национальной модели высшего образования. В соответствии с указом Президента для запущен пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. Проект уже реализован в шести вузах.

По словам Дмитрия Чернышенко, одной из главных задач для отечественной системы высшего образования является устранение дефицита квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере. Это требует сближения рынка труда и системы высшего образования для обеспечения технологической независимости и лидерства страны. По поручению Президента до конца этого года появится прогноз рынка труда. По словам вице-премьера, важно ориентироваться на него.

Дмитрий Чернышенко добавил, что ректорскому корпусу сегодня совместно с органами власти необходимо проработать стратегические подходы к обеспечению реализации потенциала каждого студента – развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Научно-технический совет при Комиссии по НТР под руководством Геннадия Красникова окажет поддержку в научном плане. Мероприятия РАН помогут студентам общаться с признанными учёными и вдохновляться на новые научные достижения. В заключение зампред Правительства отметил просветительские мероприятия в рамках плана празднования 300-летия РАН.

«Кто, как не академия, подружит нашу молодую науку с заслуженными, уже признанными учёными, которые смогут вдохновить и направить энергию студентов и аспирантов на покорение новых научных вершин. Желаю участникам съезда Российского союза ректоров интересной и продуктивной работы, а также согласованных и эффективных решений, нацеленных на динамичное развитие отечественной высшей школы», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI