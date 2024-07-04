Высшая школа экономики запускает исследовательские программы в области компьютерных наук для студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Факультет компьютерных наук ВШЭ запускает трек «ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта» и «Исследовательскую программу ФКН» для вовлечения студентов в научную деятельность с первых лет обучения. Результатом должно стать появление высококлассных исследователей в сфере компьютерных наук и фундаментальной математики. Особенностью обеих программ является повышенная учебная нагрузка: в каждом семестре студент изучает как минимум одну дополнительную дисциплину.

Программа «ИИ 360: Инженерия искусственного интеллекта» реализуется в формате трека в бакалавриате «Прикладная математика и информатика» совместно с ведущими техническими вузами ИТМО, МФТИ и Университетом Иннополис. Индустриальными партнерами программы стали «Яндекс» и Сбер. В рамках трека студенты будут изучать дополнительные курсы по математике, технологиям и методам искусственного интеллекта, а также с первого года обучения начнут вести исследовательскую работу с индивидуальными научными руководителями. К преподаванию курсов трека «ИИ 360» будут активно привлекаться разработчики и исследователи из компаний-партнеров.

Отбор на программу пройдет в августе среди студентов, зачисленных на ПМИ. Одним из критериев отбора станет наличие дипломов олимпиад международного и всероссийского уровней. Для участия в отборе в конце августа нужно пройти тестирование по математике и программированию. Стать участниками программы смогут 30 студентов.

В руководстве исследовательской работой студентов примут участие лаборатории факультета компьютерных наук, которые работают с широким спектром тем — от фундаментальной математики до программной инженерии и приложений машинного и глубинного обучения.

Участникам трека назначается ежемесячная стипендия в размере 40 тысяч рублей.

Также с сентября 2024 года запускается «Исследовательская программа ФКН». Ее участниками могут стать студенты 1-го и 2-го курсов всех бакалаврских программ ФКН. Цель программы, как и «ИИ 360», — вовлечь студентов в научно-исследовательскую работу.

Отбор на «Исследовательскую программу ФКН» пройдет в два этапа: сбор портфолио (осень 2024 года) и собеседование (не позднее января 2025 года). Как и при отборе на «ИИ 360», будут учитываться результаты выступлений на олимпиадах, опыт проектной и исследовательской работы в школе. Для второкурсников среди критериев будут, например, результаты обучения на 1-м курсе. Обучение на программе начнется с февраля 2025 года. На программу планируется набрать около 15 студентов.