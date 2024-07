Встреча единомышленников. Политех провёл телемост с КРСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Перед визитом в Политех делегации Кыргызско-Российского славянского университета состоялся телемост «Центры компетенций: открываем новые возможности». Это было долгожданное знакомство амбассадоров Центров компетенций СПбПУ и КРСУ.

«Политех — единственный вуз в России, заключивший соглашение о партнёрстве с зарубежным славянским университетом в рамках проекта „Центры компетенций“ АНО „Россия — страна возможностей“, — подчеркнула проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — И это большая ответственность для нас».

Амбассадоры Политеха рассказали, почему участие в проекте «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» — это не только полезно, но ещё и довольно весело. Они поведали о поездках и встречах с другими амбассадорами из разных городов и университетов нашей страны. Обсудили, как участие в проекте ЦК способствует личностному развитию. Поговорили о сотрудничестве с работодателями по развитию гибких навыков, обсудили возможности прохождения стажировок и практик, представили проекты платформы АНО «Россия — страна возможностей» — «Больше, чем путешествие», «Другое дело», «Твой ход» и другие.

«Встреча оказалась для нас очень познавательной и продуктивной, — рассказал директор Центра карьеры, руководитель Центра компетенций КРСУ Алмаз Асанкулов. — Опыт, который визуализировали для нас ребята из Политеха помог амбассадорам нашего университета почувствовать возможности проекта „Центры компетенций“ и платформы АНО „Россия — страна возможностей“. Это позволит быстрее включиться в процесс».

Амбассадоры и руководители Центров обсудили совместные планы.

«Осенний семестр для нас будет насыщенным, — отметила директор Центра оценки и развития компетенций СПбПУ Елена Зима. — До конца этого года у нас запланированы несколько онлайн-встреч, поездки по обмену, мероприятия со студентами КРСУ, которые приедут учиться в СПбПУ осенью».

Завершилась встреча активностью «Угадай песню по эмодзи». Студенты из КРСУ отгадали почти все песни.

«Раньше мне доводилось общаться с иностранными студентами, они всегда были приветливы. Этот телемост не стал исключением. Было видно, что ребята из КРСУ с большим интересом слушали наш рассказ, — поделилась эмоциями студент Инженерно-строительного института, амбассадор Центра компетенций СПбПУ Яна Барбанакова. — Их активность и интерес во время игры „Угадай песню по эмодзи“ меня особенно тронули. Я считаю, что наше общение оставило хорошее впечатление и положило начало новому уникальному сотрудничеству».

