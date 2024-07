Впервые состоялась защита ВКР в формате «Стартап как диплом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Защита Льва Федоричева

В конце июня в СПбГАСУ состоялись первые защиты выпускных квалификационных работ в рамках программы «Стартап как диплом». Отличие ВКР в формате стартапа от традиционной формы заключается в том, что результат работы должен быть востребован на рынке – это подтверждается оценкой потенциальных потребителей решения. Для такой ВКР характерны высокая практикоориентированность и проработанная финансовая сторона.

Студенты успешно защитили выпускные квалификационные работы в новом формате.

11 выпускников представили 6 проектов: «Разработка концепции и финансово-экономического обоснования полиотраслевого интерактивного учебного полигона “Умный труд”», «Технологическое и информационное обеспечение цифровых двойников автомобильных дорог при осуществлении стратегической трансформации транспортной отрасли», «Туристический комплекс в Республике Дагестан», «Разработка программной экосистемы для обучения детей программированию», «Международная платформа обмена навыками и ресурсами между различными компаниями в строительной отрасли» и «Утилизация теплоты сточных вод в многоквартирных жилых зданиях». Каждая работа включала в себя бизнес-план, просчитанную экономическую модель, маркетинговую стратегию. Все дипломные работы были признаны жизнеспособными, а студенты получили за защиту оценку «отлично».

«Благодаря проекту “Стартап как диплом” я смог реализовать свою уже давно появившуюся идею. А благодаря поддержке вуза и знаниям, которые он мне дал, компетенциям, которые у меня развил, и навыкам, которые я приобрёл во время работы над дипломом, я смог разработать собственную программную экосистему для обучения детей программированию», – отметил выпускник Лев Федоричев.

