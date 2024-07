Владимир Строев принял участие в съезде Российского союза ректоров

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 июля 2024 года в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся съезд Российского союза ректоров, в котором принял участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Делегатами съезда стали 617 ректоров и президентов вузов России из всех окружных и региональных советов ректоров.

Помощник Президента России Андрей Фурсенко зачитал приветствие Владимира Путина:

«Российский союз ректоров по праву считается крупной, авторитетной общественной организацией, объединяющей более 700 руководителей ведущих высших учебных учреждений страны. За прошедшие годы он внёс значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы, многое сделал для эффективной реализации государственной научно-образовательной политики».

По словам президента, высшие учебные заведения должны становиться местом проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий, настоящими интеллектуальными локомотивами для стратегических отраслей экономики.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что одной из главных задач для отечественной системы высшего образования является устранение дефицита квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере. Это требует сближения рынка труда и системы высшего образования для обеспечения технологической независимости и лидерства страны.

Дмитрий Чернышенко добавил, что ректорскому корпусу сегодня совместно с органами власти необходимо проработать стратегические подходы к обеспечению реализации потенциала каждого студента:

«В соответствии с новым указом Президента о национальных целях развития высшая школа должна быть нацелена на реализацию потенциала каждого человека. Особенно важно помогать молодёжи строить карьеру в области науки, технологий и технологического предпринимательства. Эта задача закреплена в обновлённой Стратегии научно-технологического развития России».

Зампред Правительства также напомнил, что для увеличения притока талантливой молодёжи в науку сегодня создаются новые лаборатории под руководством молодых перспективных исследователей. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» открыто 940 таких лабораторий, 364 из которых – на базе вузов. Также развивается сеть кампусов мирового уровня.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что за последние три года профессия инженера вошла в тройку самых востребованных на российском рынке труда. Доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей достигла 97%. В структуре каждого национального проекта технологического лидерства будет предусмотрена подготовка квалифицированных специалистов.

Вице-премьер также рассказал о развитии передовых инженерных школ, федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», программы «Приоритет-2030».

Ректор ГУУ Владимир Строев напомнил о работе Первого управленческого вуза по данному направлению:

«В феврале 2024 года на базе нашего университета и ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова была создана Передовая инженерная школа «РосГеоТех», которая активно взялась за формирование интерактивной карты геотермальных ресурсов России и другие проекты. Научно-технический совет ГУУ на прошлой неделе отчитался по итогам первого полугодия и отметил значительное расширение структуры выполняемых проектов. А 8 июля в университете начнёт работу Летняя инженерно-экономическая школа «Генератор Стирлинга», для участников которой будут проведены лекции, мастер-классы, экскурсии на производства и культурные объекты, а также научный стендап».

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий был переизбран президентом Российского Союза ректоров. «За» единогласно проголосовали все делегаты съезда РСР.

Российский союз ректоров — общероссийская общественная организация, объединяющая более 700 ректоров (руководителей) образовательных организаций высшего образования России. СРС был создан в 1992 году по инициативе высших учебных заведений на основе Распоряжения Президента Российской Федерации № 723-рп от 25 ноября 1992 года.

