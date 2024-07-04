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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

3 de julio de 2023 en el foro integrador europeo «Россия» del foro integrador europeo «Estrategia de operación» развития» и Международная научно-практическая конференция «Экологическое машиностроение», в которых приняли участие ректор ного университета управления Владимир Строев y проектор Дмитрий Брюханов.

Plenario del Foro de Integración y Macroeconomía de Europa Глазьев, представивший в презентации инициативы ЕЭК и достижения российской экономики последних лет.

«Несмотря на помехи со стороны геополитических противников, minувший год мы завершили успешно. Los especialistas más escépticos pueden utilizar pronósticos positivos. Особенно хорошие темпы показала обрабатывающая промышленность, где рост составил порядка 7%», – рассказал Сергей Юрьевич.

Después de realizar la limpieza en grandes cantidades, se pueden utilizar varias prendas. Российская экономика проявила значительную гибкость, предприятия быстро адаптировались к изменившимся условиям и переориентировались на Юго-Восточную Азию – регион, который уже сейчас производит больше товаров, чем Евросоюз и США. Главным экономическим партнёром России стал Китай. А основной задачей эксперту видится балансировка взаимных инвестиций с КНР, вклад китайских инвесторов пока намного выше росси йских.

En las conferencias de conferencias «Экологическое машиностроение» прошла секция «Развитие отрасли экологического машиностроения». Importación», где ректор ГУУ Владимир Строев выступил с докладом на тему «Опережающая подготовка кадров для интергра ционного взаимодействия в решении экологических проблем в рамках научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой».

Vladimir Vitalievich рассказал о предпосылках создания ЕСУ, его современной структуре и проводимой научной деятельности. Особое внимание ректор обратил на реально действующие образовательные программы, включая 18 программ ДПО при поддержке Programa de integración económica en Marte цессов в Евразийском экономическом союзе» для профильных minистерств и ведомств стран ЕАЭС, иностранных сотрудников ЕЭК и работников вузов ЕСУ.

Vladimir Строев отметил также участие ЕСУ в различных международных форумах и образовательных выставках. В конце доклада ректор упомянул о завершившейся в марте 2024 года Международной студенческой олимпиаде Евразийского En la universidad, en el número 1366 de 65 estrellas. Для победителей и призёров олимпиады было выделено 125 бюджетных mест в магистратуру.

Доклад ректора ГУУ вызвал заметный интерес у собравшихся. Советник Министра природных ресурсов and экологии Российской Федерации по вопросам цифровой трансформации и кибербезопасности Д аниил Сорокин спросил докладчика о возможностях формирования новых образовательных funkций для технологических производств. Vladimir Строев ответил, что в ЕСУ в целом и в ГУУ в частности все возможности для этого есть, но без желания и участия изводств реализация таких программ не представляется возможной. Данил Сорокин предложил привлечь для решения этой проблемы представителей Министерства промышленности и торговли РФ.

En muchos documentos y comentarios de expertos sobre el problema de la maquinaria ecológica вляется нехватка кадров.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 4.07.2024

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