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Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры Ярославской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Ярославской области под председательством Виталия Савельева

4 июля 2024

Рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Ярославской области под председательством Виталия Савельева

4 июля 2024

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на рабочем совещании по развитию транспортного комплекса Ярославской области под председательством Виталия Савельева

4 июля 2024

Рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Ярославской области под председательством Виталия Савельева

В Москве прошло рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Ярославской области под председательством Заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева. На мероприятии губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил статус реализации текущих и будущих проектов в области дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта.

Одна из приоритетных задач – развитие системы общественного транспорта Ярославской области. В 2023 году по федеральным мерам поддержки за счёт специальных казначейских кредитов обеспечена поставка 39 транспортных средств, в текущем году – уже 86 ТС. У региона сохраняется потребность в обновлении ещё 289 ТС, планируется продолжать участие в проекте.

В настоящее время правительство Ярославской области продолжает работу по масштабному инвестиционному проекту развития аэропорта Туношна. Для реализации проекта важно проработать механизмы включения мероприятий по техническому оснащению пункта пропуска в аэропорту Туношна в новый федеральный проект «Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» на 2025 год. Участие аэропорта в проекте «Развитие опорной сети аэродромов» и выделение федеральных средств на условиях софинансирования позволит реализовать проект реконструкции взлётно-посадочной полосы ярославской воздушной гавани.

Виталий Савельев выразил поддержку губернатору Ярославской области и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона.

«Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России, его транспортная система объединяет железнодорожные, автомобильные, воздушные и водные транспортные артерии. Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития», – отметил Виталий Савельев.

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