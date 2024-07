03.07.2024 Władysław Kosiniak-Kamysz: na polsko-białoruskiej granicy trwa wojna hybrydowa, która toczy się także na Litwie, Łotwie i w Estonii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W środę (3 lipca br.) szef MON przebywał z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się m. in. z ministrem obrony tego kraju.

– Wielka sprawa być razem w Unii Europejskiej i w NATO. Przygotowujemy się do szczytu NATO, jubileuszowego w Waszyngtonie. Tutaj dziękuję za możliwość zapoznania się z systemami ochrony granicy litewskiej. Chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom, żołnierzom, którzy wspólnie chronią granicy. Chronicie granicy Unii Europejskiej, chronicie granicy NATO. To jest wasza wielka odpowiedzialność, z której się we wspaniały sposób wywiązujecie

– mówił wicepremier podczas wizyty na granicy litewsko-białoruskiej, na punkcie kontrolnym w Padvarionys.

– Dziękuję, że mogłem zapoznać się ze wszystkimi systemami, które używacie. Wspólnie uzupełniamy się swoją wiedzą i będziemy się tą wiedzą wymieniać i wspólnie będziemy budować w Polsce „Tarczę Wschód”, a na Litwie litewską linię obrony. To wszystko składa się w linie obrony Unii Europejskiej i NATO. Na granicy trwa wojna hybrydowa, trwa ona też na Litwie, na Łotwie i w Estonii, na każdej z naszych granic. Najsilniej dzisiaj atakowana jest Polska granica. (…) Polski żołnierz został zabity przez bandytę, który nie szukał schronienia, tylko chciał zadać śmiertelny cios. Państwo polskie nie spocznie dopóki nie znajdziemy winnego i państwo polskie, razem ze swoimi sojusznikami, zrobi wszystko, żeby jeszcze lepiej chronić wschodnią granicę Unii Europejskiej i NATO. To jest nasze najważniejsze wzywanie i to wyzwanie musi być realizowane nie tylko przez państwa narodowe, ale przez całą Unię Europejską i wspólnie do tego wzywamy

– mówił podczas spotkania na granicy polski minister obrony narodowej.

Polska i Litwa od 2021 roku mierzą się z kryzysem na granicy z Białorusią. Operacja hybrydowa kierowana przez reżim Łukaszenki polega na nasilonej i sztucznie wywoływanej presji migracyjnej na granice UE i NATO. Nielegalna migracja jest inspirowana i kierowana przez służby białoruskie. Polska i Litwa od początku kryzysu wzmacniają swoje siły na granicy oraz rozbudowują infrastrukturę obronną. W tym celu powstaje narodowy program odstraszania i obrony „Tarcza Wschód”. To największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski, wschodniej flanki NATO od 1945 roku oraz plan wieloletni na lata 2024-2028.

– To nasze spotkanie jest ważnym punktem w przygotowaniu do przyszłotygodniowego szczytu NATO. Kilka spraw, które podjęliśmy to przede wszystkim bezpieczna granica. Granica wschodnia Unii Europejskiej, wschodnia flanka NATO. Bezpieczna przed bandytami, którzy chcą ją przekroczyć, którzy dzisiaj atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, ale tak samo mogą stanowić zagrożenie dla Litwy, Łotwy, Estonii czy Finlandii. Będziemy razem zabiegać o to, żeby sprawa granicy wschodniej Unii Europejskiej i NATO była sprawą wszystkich państw sojuszniczych. Nie tylko tych, które graniczą. Polska i Litwa oczekuje finansowego zaangażowania Unii Europejskiej w ochronę granicy, budowę Tarczy Wschód oraz linii litewskiej i linii bałtyckiej

– mówił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz po rozmowach w Wilnie.

– Łączy nas wsparcie dla Ukrainy. (…) Bardzo doceniamy wkład Litwy w pomoc Ukrainie. Pomoc dla Ukrainy nie jest przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji, czy jakiejkolwiek wątpliwości. Jest dla Polski i Litwy częścią planu bezpieczeństwa i ten plan realizujemy. Na szczycie NATO wspólnie będziemy zabiegać o wypełnienie zobowiązań sojuszniczych przekazywania przez wszystkie państwa co najmniej 2 procent PKB. Litwa i Polska są najlepszym przykładem zaangażowania finansowego. Ponad 3 procent na Litwie, ponad 4 procent w Polsce. To jest przykład, który inne państwa sojusznicze powinny wziąć sobie mocno do serca i po prostu realizować. Będziemy zabiegać o wypełnienie planów regionalnych, szczególnie planu regionalnego centrum. Będziemy współdziałać na rzecz też jak najlepszej obsady najważniejszych stanowisk w NATO przez nasze zaprzyjaźnione państwo. Sprawa kolejna to wspólne zakupy uzbrojenia. Przemysł zbrojeniowy musi być na pierwszym miejscu w Europie, Unii Europejskiej. Chcemy wspólnie dokonywać zakupu uzbrojenia

– podkreślił szef MON.

Działania podejmowane w ramach programu „Tarcza Wschód” mają na celu m. in. wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego, w tym wzmocnienie systemów wykrywania, ostrzegania i śledzenia, przygotowanie wysuniętych baz operacyjnych, przygotowanie węzłów logistycznych oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla systemów antydronowych. Program „Tarcza Wschód” wpisuje się w utworzenie kompleksowej, regionalnej infrastruktury obronnej budowanej we współpracy z państwami bałtyckimi do przeciwdziałania zagrożeniom na wschodniej flance NATO.

