03.07.2024 Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z Minister Spraw Zagranicznych Japonii

Istotnym tematem była współpraca w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Japonia, jako partner NATO w ramach AP4*, będzie uczestniczyła w najbliższym Szczycie NATO w Waszyngtonie. Ministrowie omówili również wsparcie, jakiego oba państwa udzielają Ukrainie; wymienili się też spostrzeżeniami na temat ostatnich prób pokojowego rozwiązania konfliktu. Ministrowie Sikorski i Kamikawa odnieśli się również do sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku, w tym ostatniego niepokojącego zacieśnienia współpracy pomiędzy Rosją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Tematem dzisiejszych konsultacji były także tradycyjnie silne relacje gospodarcze obu państw, jak również trwające przygotowania Polski do udziału w EXPO 2025 w Osace. Rozmowa szefów dyplomacji jest efektem zacieśniania relacji Polski i Japonii, którego intensyfikacja nastąpiła po wizycie minister Kamikawy w Polsce w styczniu tego roku. *** *AP4 – format zrzeszający Japonię, Koreę Południową, Australię i Nową Zelandię.

Source: Government of Poland in Polish