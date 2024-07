03.07.2024 Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z Ministro Spraw Zagranicznych Japonii

Istotnym tematem była współpraca w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Japón, jako socio de la OTAN w ramach AP4*, będzie uczestniczyła w najbliższym Szczycie NATO w Waszyngtonie. Ministrowie omówili również wsparcie, jakiego oba państwa udzielają Ukrainie; wymienili się też spostrzeżeniami na temat ostatnich prób pokojowego rozwiązania konfliktu. Ministrowie Sikorski i Kamikawa odnieśli się również do sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku, w tym ostatniego niepokojącego zacieśnienia współpracy pomiędzy Rosją a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Tematem dzisiejszych konsultacji były także tradycyjnie silne relacje gospodarcze obu państw, jak również trwające przygotowania Polski do udziału w EXPO 2025 w Osace. Rozmowa szefów dyplomacji jest efektem zacieśniania relacji Polski i Japonii, którego intensyfikacja nastąpiła po wizycie minister Kamikawy w Polsce w styczniu tego roku. *** *AP4 – formato zrzeszający Japonię, Koreę Południową, Australię i Nową Zelandię.

Archives Archives Select Month July 2024 (111) June 2024 (960) May 2024 (1074) April 2024 (1095) March 2024 (900) February 2024 (794) January 2024 (640) December 2023 (1097) November 2023 (1028) October 2023 (1008) September 2023 (822) August 2023 (1033) July 2023 (933) June 2023 (1046) May 2023 (980) April 2023 (744) March 2023 (87) February 2023 (100) January 2023 (85) December 2022 (71) November 2022 (91) October 2022 (91) September 2022 (115) August 2022 (74) July 2022 (116) June 2022 (115) May 2022 (147) April 2022 (94) March 2022 (245) February 2022 (850) January 2022 (655) December 2021 (1001) November 2021 (857) October 2021 (1004) September 2021 (1087) August 2021 (833) July 2021 (856) June 2021 (634)