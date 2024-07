03.07.2024 Historia Grupy Wyszehradzkiej

Texto „Deklaracji o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej” z 1991 r. dostępny jest poniżej w załączniku.

Utworzeniu Grupy Wyszehradzkiej przyświecały cele intensyfikacji współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę powstania V4 przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski i Czechosłowacji – Lech Wałęsa i Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim Wyszehradzie wspólną deklarację ą cele i warunki wzajemnej współpracy. Na początku grupa nazywana była Trójkątem Wyszehradzkim, a następnie, w wyniku podziału Czechosłowackiej Republiki Federalnej w 1993 roku, Czworokątem Wyszehradzkim. Desde 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka niejednokrotnie stanowiła forum wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Poza kwestiami unijnymi, współpraca w ramach V4 koncentruje się najważniejszych sprawach dot. Europy Środkowej, w tym zwłaszcza współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej oraz w zakresie bezpieczeństwa. Do ważnych obszarów kooperacji należą także m.in. kwestie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule “V4+”. Współpraca wyszehradzka realizowana jest w zróżnicowanych formułach i wielu poziomach, angażując prezydentów, premierów, ministrów, parlamenty, instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie czy instytucje kultury.