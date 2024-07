Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев проверил, как ведутся работы по восстановлению социальной инфраструктуры на подшефных дальневосточным регионам территориях в Донецкой Народной Республике. В ходе рабочей поездки вице-премьер посетил города Докучаевск, Торез, Светлодарск, посёлок городского типа Мироновский и посёлок Новолуганское.

Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных Дальнему Востоку территориях ДНР

«За время шефской работы регионы Дальнего Востока не сорвали ни одного срока. Все региональные группы ДФО работают на территории Донецкой Народной Республики ответственно. Все главы дальневосточных регионов и руководители региональных групп понимают, как важно, чтобы жизнь на новых российских территориях вошла в мирное русло, чтобы люди видели помощь и заботу со стороны России, как меняется социальная инфраструктура – проводится ремонт школ, детских садов, больниц, спортивных и культурных объектов, восстанавливаются дороги. Кроме этого, развиваются культурные связи между Дальним Востоком и новыми территориями. Из дальневосточных регионов в подшефные города приезжают врачи, учителя, привозится гуманитарная помощь, проводятся различные мероприятия. Это важно для интеграции со всей страной», – сказал Юрий Трутнев.

Республика Саха (Якутия) в этом году приступила к восстановлению гражданской социальной инфраструктуры на территории городского округа Докучаевск и посёлка Еленовка. В этом году ремонтно-восстановительные работы реализуются на 65 объектах. На части объектов работы уже завершили: восстановили дорожную сеть, отремонтировали кровли домов, заменили повреждённые оконные и дверные конструкции, обновили административное здание в Еленовке. Идёт замена окон в 53 многоквартирных домах. Из 1746 заменено уже 750 окон. Завершается капитальный ремонт рентген-кабинета в Центральной городской больнице Докучаевска. Специалисты поменяли окна, двери, коммуникации и напольное покрытие, а также отремонтировали стены и сделали освещение в больнице. Готовится монтаж рентгенодиагностического комплекса «Ренекс». Ранее специалистами из Якутии был завершён ремонт многофункционального центра в Еленовке.

Среди объектов в Докучаевске особую важность имеет спортивный комплекс с бассейном. С ходом восстановления спорткомплекса ознакомился Юрий Трутнев. На сегодняшний день на объекте выполнены работы по демонтажу окон, напольных покрытий, стен и потолков. Продолжается ремонт фасадов, утепление и перекрытие кассетными листами. Все мероприятия ведутся в соответствии с утверждённым планом-графиком. Ввод объекта в текущем году позволит обеспечить населению условия для досуга, оздоровления и дополнительных спортивно-образовательных, лечебно-физкультурных занятий для обучающихся всех возрастов.

«Якутия показала хорошие темпы по восстановлению Кировского. Со своей задачей рабочая группа справилась в полном объёме. И теперь так же качественно выполняет работу в Докучаевске и посёлке Еленовка. В этом году запланировано более 60 объектов. Я уверен, всё будет выполнено с соблюдением сроков и качественно», – сказал Юрий Трутнев.

Приморский край помогает восстанавливать город Торез. На этот год запланировано выполнение ремонтно-восстановительных работ на 17 объектах социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства, в том числе ремонт двух объектов спортивного назначения (ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2) и двух объектов культуры (Дом пионеров «Юность» и кинотеатр имени Артёма). Завершена замена участка водопровода – 730 м. Из запланированных шести участков улично-дорожной сети общей протяжённостью 5,7 км отремонтировано пять, готовность оставшегося составляет более 97%. Запланирован капитальный ремонт крыш многоквартирных домов на шести зданиях. На трёх крышах производятся работы по замене стропильной системы, монтаж профлиста, готовность работ составляет 60%. На всех объектах восстановления работы выполняются в соответствии с графиками и будут закончены в срок согласно заключённым контрактам с подрядными компаниями, аккредитованными в ДНР.

В Торезе Юрий Трутнев посетил объект восстановления – стадион (ДЮСШ №1), на котором проводится усиление несущих конструкций, замена инженерных сетей, реставрация фасада, отделка внутренних помещений.

«Приморье неоднократно отмечалось за успешную и своевременную реализацию специального инфраструктурного проекта в Торезе. Город меняется. Восстанавливаются школы, детсады, дороги. Работы выполняются в срок, часть даже с опережением срока», – заметил Юрий Трутнев и поручил по итогам осмотра объектов представить предложения по строительству новых спортивных объектов в Торезе в рамках уже утверждённой сметы.

За Камчатским краем закреплены два населённых пункта – город Светлодарск и посёлок городского типа Мироновский. В этом году проводится ремонт восьми социальных объектов: двух многоквартирных домов в Светлодарске, двух многоквартирных домов в Мироновском, двух общеобразовательных школ (второй этап капитального ремонта) и двух дорог.

Вице-премьер посетил Мироновскую школу №9 и Светлодарский учебно-воспитательный комплекс и осмотрел обновлённые помещения. Также прошёл осмотр внутриквартальных дорог общей протяжённостью 1,05 км в Мироновском и участка дороги от трассы М-03 до въезда в Светлодарск протяжённостью 4,1 км. Дорожные работы, проводимые в рамках восстановительных работ, курируемых Камчатским краем, были завершены на прошлой неделе – на два с половиной месяца раньше заявленного срока. Выполненные работы существенно сократили время следования до населённых пунктов, что высоко оценивается местным населением.

«По ряду объектов идёт опережение запланированных сроков. Это хорошая тенденция. Потому что все эти объекты важны для жителей и нормализации жизни на новых территориях», – отметил Юрий Трутнев.

Рабочая группа Чукотского автономного округа помогает налаживать мирную жизнь в посёлке Новолуганское городского округа Дебальцево. В этом году запланировано восстановление 17 объектов, из которых 9 – переходящие с прошлого года. Уже завершены работы по установке девяти трансформаторных подстанций. Завершён ремонт двух кровель многоэтажных домов. На трёх запланированных к восстановлению объектах водоснабжения (водовод, фильтрационная и насосная станции) закончены работы по разминированию территорий. До начала августа планируют закончить строительно-монтажные работы на двух объектах водоотведения (восстановление канализационных очистных сооружений №1, №2). До конца года выполнят ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.

«Чукотка активно включилась в восстановление подшефных территорий. Работы проводятся. Доставляются гуманитарные грузы. Идёт ремонт объектов, повреждённых в результате боевых действий. Но важно не только восстановить то, что было разрушено, – зачастую это строения середины прошлого века, – а построить и новые, современные объекты, облагородить городскую среду, сделать жизнь людей более комфортной. Это наша земля, наши люди, наша ответственность за то, какой будет завтра Россия», – сказал Юрий Трутнев.

Помимо проверки хода восстановительных работ на социальных объектах вице-премьер обратил особое внимание рабочих групп на содержание общественных территорий, приведение их в порядок. «Мало восстановить и перезапустить коммунальные и социальные объекты. Нужно формировать комфортную среду для проживания. Города и посёлки должны приобретать ухоженный вид. Все руководители групп получили соответствующее поручение. В следующий приезд обязательно проверю, как оно исполняется», – подвёл итог полпред.

Также по поручению Юрия Трутнева на передовую в зону СВО командирам и военнослужащим российской армии, в том числе дальневосточникам, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР «Патриотическая».

Вооружение и обмундирование получили военнослужащие, мобилизованные и добровольцы находящихся в Донбассе подразделений Восточного военного округа, а также части 1-го Донецкого армейского корпуса.

Бойцы получили высокоточные снайперские комплексы крупного калибра, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия как постоянных пунктов дислокации, так и мобильных групп, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения. В военные части переданы мобильный блок-прицеп по очистке воды и компактная переносная водоочистительная система «Байкал» для военных и гражданских условий, разработанная якутской компанией ООО «Саха фильтр». Такая водоочистительная система позволяет обеспечить чистой питьевой водой до 100 человек в сутки. На передовую отправили кровоостанавливающие турникеты, произведённые на предприятии в Биробиджане. Были доставлены транспортные средства. Военным передали автомобили «УАЗ» и высокопроходимый тактический вездеход «Ерофей», который выпускает хабаровское предприятие «Сониктранс». Такая техника регулярно поставляется на передовую и хорошо себя зарекомендовала.

Во время поездки Юрий Трутнев в Донецке лично встретился с бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» и добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз».

