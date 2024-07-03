Финансовые новости: 03.07.2024, 10-36 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JWHU2 (РЖД БО-17).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

03.07.2024 10:36

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 03.07.2024, 10-36 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 81.66) и диапазона оценки рыночных рисков (до 896.18 руб., эквивалентно ставке 22.5 %) ценной бумаги RU000A0JWHU2 (РЖД БО-17)

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