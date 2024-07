Финансовые новости: Разъяснение о расчете и регулировании открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций в результате введения блокирующих санкций в отношении Группы Московская биржа, включая НКО НКЦ (АО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Порядок взаимозачета балансовых активов и обязательств и внебалансовых требований и обязательств по ценным бумагами при расчете чистой позиции приведен в пункте 1.4 Положения № 511-П.

По долговым ценным бумагам и по кредитным производным финансовым инструментам при расчете чистой позиции (в целях оценки процентного риска) возможно полное или частичное сворачивание в зависимости от типа кредитного производного финансового инструмента и особенностей установленных между ними отношений хеджирования при условии, что на указанный кредитный ПФИ распространяется расчетный и ликвидационный неттинг.

По ценным бумагам и по форвардным договорам при расчете чистой позиции (в целях расчета процентного и фондового рисков) допускается полное сворачивание, в случае если форвардный договор не содержит встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора, и на указанный ПФИ распространяется расчетный и ликвидационный неттинг.

По ПФИ на долговые ценные бумаги, по которым сворачивание не допускается, компенсация чистых позиций по долговым ценным бумагам происходит только внутри одного временного интервала, к которому они относятся в целях расчета общего процентного риска (далее — ОПР). При этом рассчитывается открытая взвешенная позиция (в случае если короткая позиция по величине равняется длинной позиции, открытая взвешенная позиция равна нулю), а к закрытой взвешенной позиции применяется коэффициент риска 10% для покрытия т.н. базисного риска.

По ПФИ на долевые ценные бумаги, по которым сворачивание позиций не допускается, в целях расчета общего фондового риска компенсация осуществляется только в рамках расчета абсолютного значения разности между суммой чистых длинных позиций и суммой чистых коротких позиций по ценным бумагам (без учета знака позиций).

Пример 1Торговые вложения в долговую ценную бумагу со сроком, оставшимся до погашения 1,5 года, и ставкой купона 8% составляют по справедливой стоимости 100 руб., при этом заключен форвардный контракт на продажу указанных бумаг по цене исполнения 90 руб., удовлетворяющий требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П, с оставшимся сроком до исполнения 2 месяца. Ценная бумага относится к инструментам со средним риском с коэффициентом 8%.

Вложения в долговую ценную бумагу формируют длинную позицию по ценной бумаге в величине 100 руб. (балансовая позиция), заключенный форвардный контракт формирует короткую позицию по долговой ценной бумаге в величине 100 руб. (внебалансовые обязательства по поставке ценных бумаг) и длинную позицию в размере 90 руб. (внебалансовые требования по поставке денежных средств). Поскольку форвардный контракт удовлетворяет требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П, длинная балансовая позиция по долговой ценной бумаге и короткая внебалансовая позиция по той же долговой ценной бумаге взаимозачитываются. Таким образом, в расчет процентного риска включается одна позиция, подверженная общему процентному риску: 90 руб. (длинная); чистая позиция по долговой ценной бумаге составляет 0 руб. Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый инструмент поставочным или расчетным.

При отсутствии каких-либо иных позиций величина процентного риска составит:

СПР = 0 * 8% = 0 руб. (чистая позиция по долговой ценной бумаге равна 0);

ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) = 0,18 руб.;

ПР = 0 + 0,18 = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 0,18 = 2,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 2,25 * 8% = 0,18 руб.

Пример 1.1. В случае несоответствия форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П в целях расчета процентного риска формируются три позиции: 100 руб. (длинная), 90 руб. (длинная), 100 руб. (короткая).

При отсутствии каких-либо иных позиций величина процентного риска составит:

СПР = 100 * 8% + 100 * 8% = 8 + 8 = 16 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) + 100 * 1,25% (закрытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) * 10% = 0,18 + 0,125 = 0,305 руб.;

ПР = 16,305 руб.;

РР = 12,5 * 16,305 = 203,8125 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 203,8125 * 8% = 16,305 руб.

Примечание. Здесь и далее результаты расчетов представлены без округления. При составлении отчетности в Банк России количество знаков после запятой определяется порядком заполнения соответствующей формы отчетности.

Пример 2. Торговые вложения в долевую ценную бумагу составляют по справедливой стоимости 100 руб., при этом заключен форвардный контракт, удовлетворяющий требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П, с оставшимся сроком до исполнения 2 месяца на продажу указанной ценной бумаги по цене исполнения 90 руб.

В целях расчета фондового и процентного рисков формируется одна позиция: 90 руб. (длинная внебалансовая), чистая позиция по долевой ценной бумаге составляет 0 руб. в силу взаимозачета длинной балансовой позиции по долевой ценной бумаге и короткой внебалансовой позиции по указанной бумаге, обусловленной форвардным контрактом. Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый инструмент поставочным или расчетным.

При отсутствии каких-либо иных позиций величина рыночного риска составит:

СФР = 0 * 8% = 0 руб.;

ОФР = 0 * 8% = 0 руб.;

ФР = 0 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 0,18 = 2,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 2,25 * 8% = 0,18 руб.

Пример 2.1. В случае несоответствия форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П в целях расчета фондового и процентного рисков формируются три позиции: 100 руб. (длинная балансовая), 90 руб. (длинная внебалансовая), 100 руб. (короткая внебалансовая).

При отсутствии каких-либо иных позиций величина рыночного риска составит:

СФР = (100 + 100) * 8% = 16 руб.;

ОФР = (100 — 100) * 8% = 0 руб.;

ФР = 16 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 16,18 = 202,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 202,25 * 8% = 16,18 руб.

Пример 3. Торговые вложения в долговую ценную бумагу со сроком, оставшимся до погашения, равным 1,5 года, номинальной стоимостью 95 руб., и ставкой купона 8% составляют по справедливой стоимости 100 руб., при этом заключен кредитно-дефолтный своп сроком на 1,5 года, хеджирующий вложения в указанную бумагу и предусматривающий физическую поставку продавцу кредитно-дефолтного свопа ценной бумаги в случае дефолта эмитента. Величина требований к продавцу кредитно-

дефолтного свопа по рассматриваемому кредитному ПФИ в случае наступления кредитного события составляет 95 руб. Ценная бумага относится к инструментам со средним риском с коэффициентом 8%. Таким образом, вложения в долговую ценную бумагу формируют длинную позицию в ценной бумаге величиной 100 руб. (балансовая позиция), заключенный кредитно-дефолтный своп формирует короткую позицию по ценной бумаге в величине 100 руб. (внебалансовая позиция) и длинную позицию в величине 95 руб. (внебалансовая позиция). Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый инструмент поставочным или расчетным.

В целях расчета процентного риска формируются две позиции: 100 — 80 % * 100 = 20 руб. (чистая длинная позиция по долговой ценной бумаге с учетом взаимозачета в величине 80%), 95 руб. (длинная внебалансовая позиция).

При отсутствии каких-либо иных позиций величина рыночного риска составит:

СПР = 20 * 8 % = 1,6 руб.;

ОПР = (20 + 95) * 1,25% * 100% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) = 1,4375 руб.;

ПР = 1,6 + 1,4375 = 3,0375 руб.;

РР = 12,5 * 3,0375 = 37,96875 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 37,96875 * 8 % = 3,0375 руб.

Вопрос 1.8. Каков порядок расчета ОПР по ценным бумагам с высоким риском и производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги с высоким риском?

Ответ. В целях расчета ОПР длинные и короткие позиции умножаются на коэффициент взвешивания, соответствующий временному интервалу, к которому они относятся. Полученные взвешенные чистые длинные и короткие позиции в соответствии с подпунктом 2.9.12 пункта 2.9 Положения № 511-П суммируются без учета знака позиций.

В этом случае результат расчета в Примере 1 Вопроса 1.7 при условии наличия взаимозачета балансовой и внебалансовой позиции (соответствие форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П) составит:

СПР = 0 * 12% = 0 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% + 0 * 1,25% * 100% = 0,18 руб.;

ПР = 0,18 руб.

В случае несоответствия форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П результат расчета составит:

СПР = 100 * 12% + 100 * 12% = 24 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% + 100 * 1,25% * 100% + 100 * 1,25% * 100% = 2,68 руб.;

ПР = 26,68 руб.

