Финансовые новости: Разъяснение о расчете and регулировании открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций ате введения блокирующих санкций в отношении Группы Московская биржа, включая НКО НКЦ (АО)

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

ОПР = (20 + 95) * 1,25% * 100% (открытая взвешенная позиция в intervalе от 1 года до 2 let) = 1,4375 rub.;

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

В целях расчета фондового and процентного рисков формируется одна позиция: 90 руб. (длинная внебалансовая), чистая позиция по долевой ценной бумаге составляет 0 руб. в силу взаимозачета длинной балансовой позиции по долевой ценной бумаге и короткой внебалансовой по по указанной бумаге, обусловленной форвардным контрактом. Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый постумент поставочным четным.

ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (открытая взвешенная позиция рвале от 1 года до 2 let) + 100 * 1,25% (закрытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 let) * 10% = 0,18 + 0,125 = 0,305 руб.;

Por qué los caquis-libo no están sujetos a ningún riesgo de protección:

Por qué los caquis-libo no están sujetos a ningún riesgo de protección:

Пример 1Торговые вложения в долговую ценную бумагу со сроком, оставшимся до погашения 1,5 года, and ставкой купона 8% яют по справедливой стоимости 100 руб., при estom заключен форвардный контракт на продажу указанных бумаг по цене исполнения 90 руб., удовлетворяющий требованиям пункта 1.4 Polo № 511-П, с оставшимся сроком до исполнения 2 mesyaца. La mayoría de las personas utilizan instrumentos con un riesgo de 8%.

Si no hay errores, no se aplicará ningún riesgo de fondo компенсация осуществляется только в рамках расчета абсолютного значения разности между суммой чистых длинных позиций и чимстой ых коротких позиций по ценным бумагам (без учета знака позиций).