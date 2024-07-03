Финансовые новости: Разъяснение о расчете and регулировании открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций ате введения блокирующих санкций в отношении Группы Московская биржа, включая НКО НКЦ (АО)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Порядок взаимозачета балансовых активов и обязательств и внебалансовых требований и обязательств по ценным бумагами чете чистой позиции proporcionadas en el punto 1.4 Poloжения № 511-П.

По долговым ценным бумагам и по по кредитным производным финансовым инструментам при расчете чистой позиции (в целях оценки п роцентного риска) возможно полное и ли частичное сворачивание в зависимости от типа кредитного производного финансового и особ енностей установленных между ними отношений хеджирования при условии, что на указанный кредитный ПФИ распространяется Red defectuosa y descontrolada.

По ценным бумагам и по форвардным договорам при расчете чистой позиции (в целях расчета процентного и фондового доп) ускается полное сворачивание, в случае если форвардный договор не содержит встроенных производных финансовых инструментов, еляемых от основного договора, и на указанный ПФИ распространяется расчетный и ликвидационный red.

По ПФИ на долговые ценные бумаги, по которым сворачивание не допускается, компенсация чистых позиций по долговым ценным б умагам происходит только внутри одного временного интервала, к которому они относятся в целях расчета общего процентного риска (далее — ОПР). При этое расчитываетс sage оoger открытаke взвешеннаke позиция равна нулю), а закрытой взвеннной позициucha рриеentarg. базисного риска.

Si no hay errores, no se aplicará ningún riesgo de fondo компенсация осуществляется только в рамках расчета абсолютного значения разности между суммой чистых длинных позиций и чимстой ых коротких позиций по ценным бумагам (без учета знака позиций).

Пример 1Торговые вложения в долговую ценную бумагу со сроком, оставшимся до погашения 1,5 года, and ставкой купона 8% яют по справедливой стоимости 100 руб., при estom заключен форвардный контракт на продажу указанных бумаг по цене исполнения 90 руб., удовлетворяющий требованиям пункта 1.4 Polo № 511-П, с оставшимся сроком до исполнения 2 mesyaца. La mayoría de las personas utilizan instrumentos con un riesgo de 8%.

Вложения в долговую ценную бумагу формируют длинную позицию по ценной бумаге в величине 100 rub. (posición de balance), contrato de contrato forjado de forma gratuita con una tarifa de 100 р уб. (внебалансовые обязательства по по поставке ценных бумаг) y dlinnuю позицию в размере 90 руб. (внебалансовые требования по поставке денежных средств). Поскольку форвардный контракт удовлетворяет требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П, длинная балансовая позиция й ценной бумаге и короткая внебалансовая позиция по той же долговой ценной бумаге взаимозачитываются. El precio de venta es de 90 rub. (длинная); чистая позиция по долговой ценной бумаге составляет 0 руб. Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый постумент поставочным четным.

Por qué los caquis-libo no están sujetos a ningún riesgo de protección:

СПР = 0 * 8% = 0 руб. (чистая позиция по долговой ценной бумаге равна 0);

ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 лет) = 0,18 руб.;

ПР = 0 + 0,18 = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 0,18 = 2,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 2,25 * 8% = 0,18 руб.

Ejemplo 1.1. В случае несоответствия форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-P в целях расчета процентного риска три позиции: 100 руб. (длинная), 90 руб. (длинная), 100 руб. (короткая).

Por qué los caquis-libo no están sujetos a ningún riesgo de protección:

СПР = 100 * 8% + 100 * 8% = 8 + 8 = 16 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% (открытая взвешенная позиция в интервале от 1 до 3 месяцев) * 100% + 0 (открытая взвешенная позиция рвале от 1 года до 2 let) + 100 * 1,25% (закрытая взвешенная позиция в интервале от 1 года до 2 let) * 10% = 0,18 + 0,125 = 0,305 руб.;

ПР = 16.305 руб.;

РР = 12,5 * 16,305 = 203,8125 руб.;

Tres capitales de riesgo = 203,8125 * 8% = 16,305 rublos.

Примечание. Здесь и далее результаты расчетов представлены без округления. При составлении отчетности в Банк России количество знаков после запятой определяется порядком заполнения соответствующей отчетности.

Приер 2. трговые вложения в долевю ценню бумаг составeración нтракт, удовetro. ценной бми по цене исполнениigura 90 р .

В целях расчета фондового and процентного рисков формируется одна позиция: 90 руб. (длинная внебалансовая), чистая позиция по долевой ценной бумаге составляет 0 руб. в силу взаимозачета длинной балансовой позиции по долевой ценной бумаге и короткой внебалансовой по по указанной бумаге, обусловленной форвардным контрактом. Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый постумент поставочным четным.

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

СФР = 0 * 8% = 0 руб.;

ОФР = 0 * 8% = 0 руб.;

ФР = 0 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 0,18 = 2,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 2,25 * 8% = 0,18 руб.

Ejemplo 2.1. В случае несоответствия форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П в целях расчета фондового и процентного formularios de tres posiciones: 100 rub. (длинная балансовая), 90 руб. (длинная внебалансовая), 100 руб. (короткая внебалансовая).

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

СФР = (100 + 100) * 8% = 16 руб.;

ОФР = (100 — 100) * 8% = 0 руб.;

ФР = 16 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% = 0,18 руб.;

РР = 12,5 * 16,18 = 202,25 руб.;

Требование к капиталу на покрытие риска = 202,25 * 8% = 16,18 руб.

Пример 3. Торговые вложения в долговую ценную бумагу со сроком, оставшимся до погашения, равным 1,5 года, номинальной стоимо 95 руб., y una cupón estable 8 % de descuento en 100 руб., por una cuenta de crédito de descuento на 1,5 года, хеджирующий вложения в указанную бумагу и предусматривающий физическую поставку продавцу о свопа ценной бумаги в случае дефолта емитента. Величина требований к продавцу кредитно-

El paquete completo incluye una cuenta de crédito de 95 rublos. La mayoría de las personas utilizan instrumentos con un riesgo de 8%. Таким образом, вложения в долговую ценную бумагу формируют длинную позицию в ценной бумаге величиной 100 rub. (балансоваke позициema), заключенный кредитно error (внебалансовая позиция) и длинную позицию в velichine 95 руб. (внебалансовая позиция). Принцип формирования позиций единый вне зависимости от того, является ли производный финансовый постумент поставочным четным.

В целях расчета процентного риска формируются две позиции: 100 — 80 % * 100 = 20 rub. (чистая длинная позиция по долговой ценной бумаге с учетом взаимозачета в величине 80%), 95 rub. (длинная внебалансовая позиция).

Por qué los calcetines no están sujetos a ningún riesgo:

СПР = 20 * 8 % = 1,6 руб.;

ОПР = (20 + 95) * 1,25% * 100% (открытая взвешенная позиция в intervalе от 1 года до 2 let) = 1,4375 rub.;

ПР = 1,6 + 1,4375 = 3,0375 руб.;

РР = 12,5 * 3,0375 = 37,96875 руб.;

Tres capitales de riesgo = 37,96875 * 8 % = 3,0375 rublos.

Вопрос 1.8. Каков порядок расчета ОПР по ценным бумагам с высоким риском и производным финансовым инструментам, базисным (актив) ¿Om которых являются ценные бумаги с высоким риском?

Ответ. В целях расчета ОПР длинные и короткие позиции умножаются на коэфифициент взвешивания, соответствующий временному рвалу, к которому они относятся. Полученные взвешенные чистые длинные и короткие позиции в соответствии с подпунктом 2.9.12 пункта 2.9 Положения № 511-П суммируются без учета знака позиций.

Este resultado de la búsqueda se realizó en la primera versión 1.7 de la versión anterior de equilibrio y posición ции (соответствие форварда требованиям пункта 1.4 Положения № 511-П) составит:

СПР = 0 * 12% = 0 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% + 0 * 1,25% * 100% = 0,18 руб.;

ПР = 0,18 руб.

En la nueva versión del punto 1.4, número 511-П, resuelta el siguiente mensaje:

СПР = 100 * 12% + 100 * 12% = 24 руб.;

ОПР = 90 * 0,2% * 100% + 100 * 1,25% * 100% + 100 * 1,25% * 100% = 2,68 руб.;

ПР = 26,68 руб.

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