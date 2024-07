Татьяна Илюшникова: 70% предпринимателей убеждены, что бизнес должен участвовать в решении социальных проблем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Такие результаты показало совместное исследование Минэкономразвития России, Фонда общественное мнение и Сбера «Предприниматели России: исследовательский мониторинг».

«Сегодня все больше предпринимателей осознают, что бизнес – это не только получение прибыли: растет социальная ответственность бизнеса. Результаты нашего исследования подтверждают эту тенденцию – 70% предпринимателей уверены, что бизнес должен участвовать в решении социальных проблем. При этом подавляющее большинство предпринимателей делали что-то полезное за последние 2 года: 33% сотрудничали с волонтерскими и благотворительными организациями, 25% организовывали адресную помощь нуждающимся и 23% поддерживали детские дома, больницы, образовательные учреждения», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Кроме того, предприниматели вкладывают свои ресурсы в сферы экологии, образования и культуры, спорта.

«Значительный массив социальных проблем последовательно решается правительством Российской Федерации. Сами граждане также должны более ответственно подходить к вопросам морально-этического аспекта ведения бизнеса. Очень хорошо, что современные предприниматели всё чаще начинают понимать, что предприниматель в России – это прежде всего гражданин своей страны и он действует в её интересах. И даже если их помощь кажется незначительной на фоне государственных масштабов, в совокупности она оказывается весьма заметной, способной поменять мир к лучшему», – сказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Среди прочих способов участия в социальной жизни общества компании отмечают заботу о сотрудниках. Так, например, 23% предпринимателей организуют корпоративное обучение, повышение квалификации сотрудников, 12% предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями.

«Несмотря на период неопределенности, компании не отказываются от стратегии устойчивого развития. При этом мы видим тренд на развитие программ корпоративной социальной ответственности компаний – именно социальный аспект к 2023 году вышел на первый план в повестке ESG. Социально важные инициативы малого и среднего бизнеса поддерживает и Сбер. Например, для начинающих предпринимателей на площадке Деловая среда разработана специальная акселерационная программа «Первое дело», в которой выделен отдельный трек для социально ответственного бизнеса», — отметил Заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

При этом более половины предпринимателей отмечают, что им была бы полезна помощь для участия в решении социальных проблем, а именно: финансовая поддержка (нужна 24% предпринимателей), информирование об актуальных социальных проблемах (19%), юридическая поддержка (18%), предоставление помещений для реализации социальных проектов (16%). Кроме того, предприниматели заинтересованы в помощи в привлечении партнеров и организации обучения по теме социальных проектов.

По словам замминистра, компании могут получить такую поддержку по линии региональных Центров «Мой бизнес», Центров инновации социальной сферы, Ассоциации волонтерских центров и на портале ДОБРО.РФ.

