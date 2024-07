Татьяна Голикова: За полгода в мероприятиях Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании организационного комитета Года семьи обсудили промежуточные итоги работы.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета по проведению в России Года семьи, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. В повестке – обсуждение результатов работы за прошедшие шесть месяцев.

«За минувшие полгода в мероприятиях Года семьи приняли участие более 25 миллионов наших граждан во всех регионах страны, – отметила Татьяна Голикова. – Но главная задача тематического года – создать наилучшие условия для увеличения числа семей и рождения детей. Решать вопросы такого уровня можно только совместными усилиями и на долгосрочной основе. Системная работа, которая ведётся в этом направлении федеральными и региональными органами исполнительной власти, должна продолжиться и по завершении Года семьи. Так, уже 4 июля на выставке-форуме “Россия„ мы впервые, в широком составе, представим национальный проект “Семья„, который будет реализовываться с 1 января 2025 года».

Всего за первое полугодие прошло более 20 тыс. мероприятий, приуроченных к Году семьи.

«Год семьи начался с яркого открытия на ВДНХ, эстафету семейного огня подхватили во всех регионах. Событийную линейку мероприятий Года семьи продолжают семейные конкурсы “Это у нас семейное„, “Семья года„ и “Большие семейные выходные„. На данный момент завершены региональные этапы конкурса “Семья года„, в которых приняли участие более 11 тысяч семей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Подведение итогов по этому конкурсу мы планируем уже в октябре текущего года. Все планы мероприятий представлены на сайте Года семьи. Это живой календарь событий, в котором каждый человек может найти интересное мероприятие в своём регионе. Вовлечение семей в мероприятия Года семьи уже принесло первые результаты. По данным ВЦИОМа, за полгода число граждан, считающих крепкую семью важнейшей ценностью, увеличилось до 72%», – рассказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В течение Года семьи был принят ряд новых решений в области социальной поддержки. В день официального открытия Года семьи был подписан указ Президента России о социальной поддержке многодетных семей.

«Нормативные акты в развитие указа приняты в 83 регионах. Принято решение о продлении выплаты 450 тыс. рублей при рождении третьего ребёнка. С 1 июля в семи регионах Дальнего Востока начнётся предоставление семьям при рождении третьих или последующих детей субсидии на погашение ипотеки в размере 1 млн рублей», – отметил Антон Котяков, подчеркнув, что в настоящее время ведётся разработка стратегического документа, определяющего направления семейной и демографической политики на период до 2036 года.

О мерах поддержки семьи и рождаемости, принятых в сфере здравоохранения, рассказал Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В 2024 году мы начали проводить диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья. Она проводится за счёт средств обязательного медицинского страхования. Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья за первые пять месяцев этого года прошли уже 615 тысяч человек в возрасте от 18 до 49 лет. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на помощь и поддержку семей и женщин в состоянии репродуктивного выбора, на базе 839 кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций и центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проводится психологическое консультирование и мотивационное анкетирование, которое прошли более 176 тысяч женщин. Программа позволяет не только сформировать портрет женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, выявить их основные мотивы, но и информировать о действующих федеральных и региональных мерах социальной поддержки исходя из конкретной жизненной ситуации», – заявил Михаил Мурашко. Он отметил, что растёт доступность и эффективность вспомогательных репродуктивных технологий. Так, в 2023 году после ЭКО на свет появилось более 31 тысячи детей, а на 2024 год запланировано проведение 90 тыс. циклов ЭКО в рамках ОМС.

Министр культуры Ольга Любимова акцентировала внимание на роли библиотек, музеев, кинематографа и творческих фестивалей в продвижении традиционных ценностей.

«Все мероприятия Министерства культуры ориентированы именно на поддержку семьи и популяризацию семейного образа жизни, – подчеркнула Ольга Любимова. – Особо хочу отметить выставку-конкурс “Образ семьи„, которая направлена на выявление и поддержку одарённых детей в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В ней уже приняли участие свыше 4,4 тысячи художников в возрасте от 5 до 26 лет из 83 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики».

Министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал о мероприятиях в сфере массового спорта.

«В Год семьи Минспорт России проводит мероприятия, которые охватывают трудовые коллективы, школьников, студентов, пенсионеров. Стараемся дотянуться до каждого. География участников – от мегаполисов до сёл и деревень. С начала года проведено 15,5 тыс. физкультурных событий, а также соревнований среди семей. Новогодние и рождественские турниры по кёрлингу, скандинавской ходьбе и хоккею на валенках, весёлые старты и волейбол на снегу – с этих ярких мероприятий стартовал Год семьи по стране. В феврале в 42-й раз провели Всероссийскую массовую лыжную гонку “Лыжня России„ в 73 регионах с общим охватом участников более 1,5 миллиона человек. Центральный старт “Лыжни России„ посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Начались Президентские состязания и Президентские спортивные игры среди школьников. Их финалы состоятся в сентябре во всероссийских центрах “Орлёнок„ и “Смена„. Государственный музей спорта активно представляет большую семейную программу, которая проходит как на базе стационарной выставки, так и на выездных экспозициях. Спортивные мероприятия под эгидой Года семьи не закончатся в 2024-м. У нас на годы вперёд в приоритете массовый спорт с участием детей и их родителей», – сказал Михаил Дегтярёв.

Первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев рассказал о реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление семейных ценностей, в детских садах, школах, колледжах и техникумах. Он подчеркнул, что в Год семьи особое внимание уделяется работе с родителями.

«Тематика воспитательных мероприятий в образовательных организациях в этом году преимущественно связана с семейными ценностями. В рамках цикла внеурочных занятий “Разговоры о важном„ учителя обсуждают со школьниками значимость семейных ценностей и традиций. Для родителей и педагогов издаётся журнал “Семья и школа„, а в регионах поэтапно внедряются программы просветительской деятельности для родителей детей-дошкольников. Кроме того, во время летней оздоровительной кампании мы планируем провести более 7,5 тыс. смен, посвящённых Году семьи. В них примут участие 785 тысяч детей», – сообщил Александр Бугаев.

Первый заместитель главы Минпросвещения также напомнил, что с нового учебного года будет введён курс внеурочных занятий «Семьеведение». Он рассказал, что уже разработаны проекты образовательных программ для учеников средней и старшей школы, а также студентов колледжей и техникумов.

О мероприятиях в сфере молодёжной политики рассказала глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

«29 июня вся страна отметила День молодёжи: 39 федеральных фестивалей с полезной программой, которая также посвящена семейным ценностям и детям. Совсем недавно мы подвели итоги первого сезона грантового конкурса в этом году и увидели, что в номинации «Родные – любимые» были поданы рекордные 465 заявок, из которых 72 получили поддержку в общей сумме на более 34,5 млн рублей. Также семейная тема стала сквозной для всех форумов Росмолодёжи в 2024 году: в этом сезоне на площадках форума много молодых семей. Семьи участвуют в спортивных семейных марафонах, турпоходах и других мероприятиях. В концепции прошедшего в марте Всемирного фестиваля молодёжи один из дней был посвящён теме семьи, семейным ценностям и детям. С прошлого года заработал круглогодичный молодёжный образовательный центр “Истоки„, где есть специальные программы для семей с детьми от семи лет. Развитие инфраструктуры, в том числе и для молодых семей, продолжается на базе обновлённых по программе “Регион для молодых„ молодёжных центров в 47 регионах, где с этого года открываются клубы молодых семей», – отметила Ксения Разуваева.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил опыт региона в формировании событийной линейки в рамках проведения Года семьи. Также он рассказал о реализуемых мерах социальной поддержки, инициативах в сфере образования, развитии социальной инфраструктуры.

«В рамках проведения Года семьи в крае сформирован организационный комитет, утверждён план, в который вошло 178 значимых мероприятий, из них более 50 – федерального уровня. Все события проходят под общим слоганом “Когда мы вместе – всё реально!„. Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии. На летний период запланирована ещё более насыщенная линейка событий. Мы комплексно подходим к реализации мер социальной поддержки семей с детьми. В Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки. Ими пользуются порядка 40% семей с детьми. Действие этих мер не ограничено Годом семьи. Также принимаем меры по снижению числа малоимущих семей. За четыре года их количество сократилось в пять раз. Прикамье – единственный регион России, который выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе “Молодая семья„ за счёт средств краевого бюджета», – отметил Дмитрий Махонин.

По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе.

