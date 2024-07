Студентка СПбГАСУ – победительница конкурса «Эталонный город»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 9 апреля по 28 июня проходил первый всероссийский конкурс инклюзивных решений «Эталонный город 2024», организованный по инициативе Группы «Эталон» при организационной и экспертной поддержке благотворительного фонда «Система», общественных и профессиональных объединений.

Конкурс проходил в два этапа:

первый этап – разработка проекта инклюзивных решений по трём предложенным номинациям: «Лучший двор», «Лучшая квартира» и «Лучший сервис»;

второй этап – конкурс финалистов (презентация и защита проектов) в Москве.

Целью конкурса стала выработка новых подходов к созданию комфортной городской среды, инклюзивным решениям городского пространства.

В число финалистов конкурса вошла студентка четвёртого курса кафедры техносферной безопасности СПбГАСУ Ольга Калмыкова, которая под руководством доцента кафедры Ольги Горбуновой подготовила проект инклюзивных решений в номинации «Лучший двор».

Ольга представила проект, направленный на улучшение доступности городской среды для маломобильных групп населения с применением различных подходов, обеспечивающих безопасность и информативность для людей с ограниченными возможностями.

По результатам оценки жюри проект Ольги Калмыковой вышел в финал и после успешной защиты был признан победителем в номинации «Лучший двор».

