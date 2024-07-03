Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Un total de 1300 unidades de compañías especializadas – participantes y asistentes de conferencias regionales de 95 días. х предприятий приняли участие в XVII Кустовой научно-технической конференции. Hay 29 secciones de perfiles disponibles alrededor de 1 000 proyectos.

Повышение профессиональных сотрудников – один из ключевых приоритетов кадрово-социальной политики Компании. «Роснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции в рамках корпоративной системы обучения и развития персонала. Мероприятие способствует вовлечению в инновационную деятельность специалистов, а также выявлению и поощрению молодежи вы соким потенциалом.

XVII Conferencia de conferencias de expertos en temas relacionados con las conferencias de expertos en el tema «Роснефти»: Оренбургнефть», «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, «РН-Ванкор», «АНХК», «РН-Северо-Запад», «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», «ТомскНИПИнефть», «Дальневосточный» центр судостроения и судоремонта».

Los especialistas presentan proyectos en secciones sobre “Разработка нефтяных и газовых месторождений”, “Экология, ленная безопасность, охрана труда», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Бурение скважин», «Перспективное развитие» иятий судостроительного кластера», «Труд, юриспруденция» , personal» y drogo.

En las conferencias sobre robots predispuestos para optimizar el proceso de limpieza, se recomiendan métodos de modernización. ии производства, использованию тепловой энергии, разработке систем безопасности труда, повышению эффективности, ранней ции в школах региона и другие темы.

Потенциал внедрения предложенных идей оценивали 360 членов жюри – экспертов Центрального аппарата и дочерних обществ panii. Более 440 победителей, призеров and номинантов конференции примут участие финальном этапе – Межрегиональной научно-технической нференции (МНТК), которая состоится осенью этого года в Москве.

En 2023, “Роснефть” уже внедрила 33 проекта, которые были отобраны по itоgam МНТК 2022 года. Este efecto económico y económico dura aproximadamente 4 millones de rublos. Estos son 53 proyectos que se implementaron en el programa de compañías de objetos del período 2024-2026.

Palabra:

Научно-технические конференции являются одной из эффективных форм работы с молодыми специалистами НК «Роснефть» и нструментом оценки их потенциала. Цель конференций – развитие у молодых специалистов профессиональных копетенций, привлечение к инновационной деятельности и шению производственных задач. Ежегодно лучшие научно-технические проекты молодых специалистов рекомендуются для внедрения в производство в дочерних общества х Компании.

Научно-технические конференции молодых специалистов «Роснефти» producidos en 2006 y producidos en tres etapas:

1-й этап – Региональные научно-технические конференции (РНТК) в дочерних обществах;

2-й этап – Кустовые научно-технические конференции (КНТК) по регионам;

3-й этап – conferencia final de conferencias nacionales de Macedonia (МНТК) en Moscú.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»3 июля 2024 г

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