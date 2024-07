Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 июля на территории парка «Зарядье» состоялась Торжественная церемония открытия Дней вьетнамской культуры в России.

По приглашению Посольства Социалистической Республики Вьетнам в мероприятии принял участие проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов.

Церемонию открыли председатель Верховного народного суда Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хоа Бинь, министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин и посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко также направила приветствие, подчеркнув особую значимость данного мероприятия в виду давних крепких и дружественных отношений между Россией и Вьетнамом.

Министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хун в своем выступлении сообщил, что по итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина во Вьетнам 20 июня 2024 года принято решение углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Вьетнамом, важной частью которого является обучение и обмен студентами.

Ежегодно более тысячи студентов из Вьетнама получают возможность обучения в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование в российских вузах.

На сегодняшний день в ГУУ обучаются более 100 вьетнамских студентов, количество которых постоянно растет. Вьетнамские выпускники высоко оценивают обучение в Первом управленческом. Стоит отметить тот факт, что в марте 2024 года стать участником встречи Президента РФ Владимира Путина с обучающимися в России иностранными студентами – участниками Всемирного фестиваля молодежи — 2024 удостоилась именно вьетнамская студентка Государственного университета управления Нгуен Тхи Хаи Ань.

Государственный университет имеет тесные связи с Посольством Социалистической Республики Вьетнам и активно принимает участие в научно-образовательных и культурно-просветительских мероприятиях, организуемых Посольством.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI