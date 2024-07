Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Институт маркетинга Государственного университета управления прошел профессионально-общественную аккредитацию (ПОА) по направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью» и «Менеджмент», проведенную Комиссией АКАР по ПОА.

Свидетельства получили 4 образовательные программы: «Маркетинг» и «Реклама и связи с общественностью в бизнесе» бакалавриата и «Цифровой маркетинг» и «Продюсирование рекламных коммуникаций» магистратуры.

Прохождение аккредитации позволяет претендовать на увеличение количества бюджетных мест по соответствующим программам и способствует укреплению бренда образовательного учреждения.

Целью профессионально-общественной аккредитации является определение квалификации выпускников аккредитуемых программ и получение практических рекомендаций от экспертов, ведущих специалистов отрасли, направленных на совершенствование образовательного процесса.

Программы, которые получили аккредитацию, отвечают всем требованиям, установленным Комиссией АКАР по ПОА.

Свидетельства о прохождении аккредитации директору Института маркетинга Геннадию Азоеву вручил ректор ГУУ Владимир Строев на заседании Ученого совета.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI