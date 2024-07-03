Наталье Теняковой, народной артистке России

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Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Вы обладаете редким драматическим даром, индивидуальностью, тонким чувством юмора.
Многие годы Ваши искренность и обаяние, вдохновенная игра
на театральных подмостках и в кино покоряют зрителей всех поколений. Любую роль Вы способны сделать запоминающейся.
Желаю Вам вдохновения, здоровья и благополучия».
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