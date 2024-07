Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино с юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы обладаете редким драматическим даром, индивидуальностью, тонким чувством юмора.

Многие годы Ваши искренность и обаяние, вдохновенная игра

на театральных подмостках и в кино покоряют зрителей всех поколений. Любую роль Вы способны сделать запоминающейся.

Желаю Вам вдохновения, здоровья и благополучия».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI