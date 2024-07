Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с национальным праздником – Днём независимости Белоруссии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В послании, в частности, говорится:

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником – Днём независимости.

В этот день 80 лет назад наши воины, проявив беспримерное мужество и героизм, освободили Минск от немецких захватчиков. Дружба российского и белорусского народов, закалённая в годы испытаний Великой Отечественной войны, служит надёжной основой для укрепления партнёрства и союзничества, поступательного развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Как подчеркнул Михаил Мишустин, важно, что совместными усилиями Россия и Белоруссия создают новые возможности для взаимных инвестиций в различных областях, воплощают в жизнь крупные проекты, укрепляют контакты между деловыми сообществами и регионами.

Председатель Правительства России подтвердил готовность к продолжению активного взаимодействия в интересах дальнейшего продвижения многопланового российско-белорусского взаимодействия, углубления интеграции в Союзном государстве, практической кооперации в Евразийском экономическом союзе.

«От души желаю всем белорусским гражданам счастья и добра», – отметил Михаил Мишустин.

