Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Información nacional sobre programas y resultados realizados en 2023 regulación de productos seleccionados, productos seleccionados y productos seleccionados

Национальный доклад является публичной формой отчёта и CONTROля за исполнением целей, задач, показателей и INDICATOROV арственной программы развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на совершенствование мер административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и закон ых интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (в части упразднения) ального режима зон территориального развития)

Проект федерального закона разработан в целях упразднения преференциального reжима зон территориального развития (ЗТР). Los territorios de la Federación Rusa no son compatibles con la ZTA. Заявки субъектов Российской Федерации о создании на своей территории ЗТР в адрес Минэкономразвития России не поступали, в том числе ввиду возможности использования более привлекательных для субъектов Российской Федерации и потенциальных инвесто ров режимов преференциальных режимов, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части я преференциального режима зон территориального развития)

В связи с упразднением режима зон территориального развития необходимо внести корреспондирующие в законодательство o налогах и сборах.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации del 18 de noviembre de 2013 goda №1038 (в части внесения й в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Проектом постановления уточняются полномочия Минстроя России в части дополнения функциями в сфере формирования and ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества и исключения норм о Федеральной адресной инвестиционной программе ( ФАИП) в связи с переходом с 1 июня 2024 года от ФАИП к рееестровому принципу планирования и реализации капитальных вложений.

6. О предоставлении в 2024 году из федерального бюджета бюджету Херсонской области дотации на поддержку мер по обеспечени ю сбалансированности бюджета Херсонской области

Проектом распоряжения предусматривается предоставление в 2024 году средств в рамках реализации комплекса процессных мероприятий « Создание условий для социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, бласти и Херсонской области» государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие» © Народной Республики , Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

7. О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Federaciones бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

La realización del proyecto de limpieza puede obligar a cumplir con los requisitos de seguridad de los objetos.

8. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение Transporte Federación Rusa de Transporte y Agentes Federales de Transporte)

Положения проекта постановления предусматривают внесение изменений в части наделения Минтранса России и Росавиации ми полномочиями, предусмотренными положениями Федерального закона от 30 января 2024 года №2-ФЗ «О внесении изменений в отдельны е законодательные акты Российской Федерации».

9. О выделении МВД России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях приобретения бланочной продукции

Проект распоряжения направлен на обеспечение граждан паспортами гражданина Российской Федерации, удостоверяющими личность на на территории страны и за её пределами.

10. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ваний на предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому» » на поддержку проектов, предусматривающих разработку технологических регламентов на химическую продукцию

Proyecto de implementación de proyectos de implementación de proyectos previos al diseño del documento ации на комплектующие изделия, необходимые для организации производства химической продукции.

Moscú, 3 de julio de 2024

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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