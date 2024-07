Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

Проектом постановления уточняются полномочия Минстроя России в части дополнения функциями в сфере формирования and ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества и исключения норм о Федеральной адресной инвестиционной программе ( ФАИП) в связи с переходом с 1 июня 2024 года от ФАИП к рееестровому принципу планирования и реализации капитальных вложений.

Проект федерального закона разработан в целях упразднения преференциального reжима зон территориального развития (ЗТР). Los territorios de la Federación Rusa no son compatibles con la ZTA. Заявки субъектов Российской Федерации о создании на своей территории ЗТР в адрес Минэкономразвития России не поступали, в том числе ввиду возможности использования более привлекательных для субъектов Российской Федерации и потенциальных инвесто ров режимов преференциальных режимов, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития.