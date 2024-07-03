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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реализуются масштабные мероприятия, которые помогают удобство, комфорт водителей and пассажиров, разгрузить потенциал не только онов, но и страны в целом. En este plan de planificación se guardan las instalaciones y se reconstruyen 212 días y se realizan tareas de mantenimiento. Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Строительство моста через Матырское водохранилище, Липецкая область

Строительство путепровода на автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Свердловская область

Строительство участка Восточного обхода Липецка, Липецкая область

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Строительство моста через Матырское водохранилище, Липецкая область

«Необходимость реконструкции и строительства крупных дорожных объектов в российских регионах продиктована значительным транспортного потока, а также быстрыми темпами возведения жилых микрорайонов. Новые дороги и скусственные сооружения будут способствовать выстраиванию более удобной LOGISTICS and решению задач в социальной сф Aquí, а также откроют новые возможности для развития бизнеса. В этом году благодаря нацпроекту “Безопасные качественные дорогин в субъектах страны планируется построить и реконструировать о бъектов: 111 участков автомобильных дорог и 101 искусственное сооружение», – отметил Марат Хуснуллин.

На протяжении пяти с половиной лет дорожный нацпроект, иницированный Президентом России Владимиром Путиным, помогает приво дить в порядок сотни участков улично-дорожной сети городских агломераций and региональных трасс, что положительно сказывается ьно-экономическом развитии российских субъектов.

«Новые магистрали, обходы городов, развязки и искусственные сооружения не только модернизируют транспортный страны, чшают качество жизни граждан. Они открывают большие возможности для развития бизнеса, способствуют развитию туристического потенциала регионов связей, позволяют пользователям выбирать оптимальные маршруты и сокращать время в пути. В этом году на региональной и местной дорожной сети построят and реконструируют дорожные объекты общей протяжённостью порядка 380 км», – рассказал Министр транспорта Роман Старовойт.

Масштабная работа по развитию дорожной сети российских регионов ведётся благодаря бесперебойному федеральному финансированию. Muchos objetos se pueden guardar en las operaciones de funcionamiento.

«В 2024 году на реализацию капиталоёмких мероприятий в рамках федерального проекта “Региональная и местная дорожная сеть” будет равлено 45,4 млрд рублей, из них порядка 13 млрд рублей – федеральные средства. Всесторонняя поддержка регионов и тесное сотрудничество с проектными командами позволят достичь всех установленных показателей нчанию нацпроекта», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Московском районе Санкт-Петербурга продолжается возведение одного из крупнейших инфраструктурных объектов города – Московско-Дунайской транспортной развязки. Сейчас её строительная готовность составляет 75%. Открытие рабочего движения and переключение потоков значительно увеличит пропускную способность магистралей нии Московского шоссе и Дунайского проспекта. Общая протяжённость нового участка составит 1460 м, включая путепровод с подходами длиной 924 м. В рамках обустройства будут установлены павильоны на остановках общественного транспорта, устроены пешеходные тротуары и велодорожка.

В районе Казинки Липецкой области продолжается строительство последнего етапа восточного обхода Липецка: моста через е водохранилище и 4 km дороги до трассы Липецк – Грязи – Песковатка. En 2024, este lugar está lleno de ropa de trabajo central. Полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра упростит логистику грузовых перевозок для промышленных предприятий пецка, а также уменьшит количество транзитного транспорта в черте города и нагрузку на существующую сеть дорог.

En Свердловской области завершены основные работы по строительству путепровода через железную дорогу on 127-m KM автодороги инбург – Реж – Алапаевск – одной из самых востребованных и загруженных региональных трасс на Среднем Урале. Строительство проводилось с опережением графика, благодаря этому полностью завершить работы на путепроводе планируется до июля 2 024 года вместо декабря, как было запланировано ранее.

В Новгородской области до конца года введут в эксплуатацию реконструированный участок трассы Валдай – Демянск. La capacidad de la organización es de 32 km de profundidad en el espacio. Трасса обеспечивает транспортное сообщение между Валдайским районом и Демянским округом, по ней можно добираться до ряда нных пунктов, а также до озера Селигер.

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