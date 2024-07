Конференция по современным технологиям в библиотеках собрала в СПбПУ почти 500 участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политех провёл XXII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (КорФор-2024).

Участники конференции обсудили современные достижения в области разработки методов информационного поиска (включая использование искусственного интеллекта и новых генеративных моделей) и другие направления трансформации библиотек.

На конференции были представлены 40 докладов, а также проведены три панельные дискуссии с приглашением ведущих экспертов.

Так, во время обсуждения темы «ИИ в науке, образовании и работе с информацией: от ожиданий к реальности», исполнительный директор компании «Антиплагиат» Юрий Чехович высказал мнение, что от генеративных моделей и, в частности, ChatGPT не следует ожидать чуда в виде появлении аналога человеческого интеллекта, но при выполнении определенных функций они более эффективны, получают результат быстрее и точнее, если люди их должным образом обучили. И этим надо пользоваться, начинать уже сегодня и сейчас.

Начальник Управления информационно-библиотечного обеспечения Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ Илья Быковников рассказал об успешном применении ИИ при подготовке аналитических обзоров, выполняемых сотрудниками информационно-библиотечного комплекса Банка России для его департаментов. ИИ также используется для переводов статей с малораспространённых в России языков. Чат-бот Герман теперь помогает библиотекарям при ответе на типовые вопросы, а для обучения Германа используются модели ИИ.

Заместитель директора по цифровизации Российской государственной библиотеки Павел Лушников привёл примеры применения технологий ИИ при распознавании сложноструктурированных текстов оцифрованных газет, что позволило в несколько раз сократить сроки обработки без утраты качества.

Заместитель директора Фундаментальной библиотеки Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Светлана Морозова объяснила важность просветительской функции, когда библиотекарь помогает исследователям и обучающимся корректно применять технологии ИИ при проведении исследования и при написании статей и диссертаций

Библиотекарь библиотеки им. Д. С. Лихачёва Дарья Нуждова поделилась опытом применения различных генеративных моделей при подготовке рекламных материалов в печатном формате или для размещения в Интернете при трансформации справочно-информационной службы в библиотеке.

Профессор Университета Кьети (Италия), старший менеджер по обучению авторов в издательстве Wiley Фабио Ди Белло рассказал об эффективности применения генеративных моделей не только в исследованиях в области медицины, но и о внедрении ИИ в некоторые функции процесса подготовки изданий в одном из ведущих научных издательств мира.

Все эксперты сошлись во мнении, что нельзя игнорировать технологии ИИ при работе с информацией, при предоставлении информационно-библиотечных услуг, но следует чётко понимать суть функционирования ИИ и те области, где целесообразно его применять.

Другой актуальной темой, вызвавшей интерес участников, стал экосистемный подход при трансформации традиционной библиотеки в службу, присутствующую в разнообразных процессах деятельности человека в режиме 24/7. Коллеги поделились результатами встраивания в экосистемы крупных ведомств, университетов, региональных кластеров культуры и креативных индустрий.

В дни конференции в читальном зале Главного учебного корпуса по традиции работала выставка. Участники могли изучить российское оборудование для оцифровки, для внедрения самообслуживания в библиотеках на основе RFID-технологий.

После основной программы участники разделились на две группы. Одна отправилась в Великий Новгород, где посетила самую древнюю университетскую библиотеку России. Вторая побывала в нескольких библиотеках Санкт-Петербурга, включая Библиотеку Бестужевских высших курсов (научная библиотека им. М. Горького), Научную библиотеку Российской академии художеств, Военную историческую библиотеку Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Центральную военно-морскую библиотеку.

Несколько цифр и фактов о конференции

482 участника, 246 из них офлайн

52 города

38 регионов

153 организации, из них 71 вуз и 34 библиотеки

Фотоархив

