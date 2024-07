Команда ГУУ по бильярду завоевала кубок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты ГУУ победили на третьем командном этапе межвузовского любительского турнира «U-Cup Moscow 2023/2024» по пулу.

В соревновании принимали участие 30 команд, состоящие из студентов и аспирантов Москвы и Московской области в возрасте до 28 лет.

ГУУ на встрече представляли: студентка 4 курса бакалавриата ИЭФ Анна Шабанова, студентка 4 курса бакалавриата ИГУИП Дарья Горькова и студенты 2 курса магистратуры ИЭФ Алексей Бондарев и Александр Ревенков.

Ребята одержали уверенную победу и завоевали кубок.

«Поскольку основной состав команды – выпускники, то хотелось на последнем нашем турнире в этой серии поставить красивую точку, и у нас это получилось. В полуфинале мы столкнулись с одним из фаворитов турнира и смогли обыграть его в решающей партии, что позволило нам выйти в финал, где мы уверенно смогли победить, не отдав ни партии нашим соперникам», — вспоминает Александр Ревенков.

«Это была последняя игра нашей команды перед выпуском из ГУУ, и эта победа стала для нас прекрасным завершением. Мы шли к этому результату 2 года: тренировались, пробовали разные стратегии и тактики, психологически настраивались на соперников. В итоге мы победили тех, чьё мастерство еще не так давно казалось нам более высоким уровнем в игре», – поделилась впечатлениями Анна Шабанова.

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!

