Иностранные слушатели получили сертификаты об овладении русским языком

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Ольга Баскина (в центре) с выпускниками подготовительных курсов

В СПбГАСУ 1 июля состоялась торжественная церемония: проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов и начальник подготовительного отделения для иностранных граждан Ольга Баскина вручили сертификаты об успешном окончании курса русского языка слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан.

Обучающиеся из более чем двадцати стран начали курс в октябре и к его завершению показали хорошие результаты. Кроме собственно русского языка, они на русском языке изучали общеобразовательные предметы, необходимые для дальнейшей учёбы. В течение всего учебного года, помимо занятий, слушатели подготовительного отделения посещали музеи, знакомились с российской культурой и традициями.

Заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Елена Селезнёва и преподаватель кафедры строительной физики Татьяна Рогожина тепло поздравили будущих архитекторов, строителей, инженеров, программистов с успешным окончанием подготовительного отделения.

Теперь выпускников курса ждёт обучение в петербургских вузах по различным техническим направлениям. Часть из них останется в нашем университете и продолжит учёбу в бакалавриате или магистратуре.

Желаем удачи и успехов!

