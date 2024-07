Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Известия

Дефолт на Украине возможен, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

The Economist сообщил, что у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта.

«С моей точки зрения, дефолт возможен. Хотя я думаю, что какие-то договоренности, по крайней мере в ближайшие месяцы, также возможны. Но в случае если кредиторы не пойдут на уступки, а мы видим, что кредиторы становятся все более жесткими в своих требованиях, то дефолт не то что возможен, он неминуем», — сказал Чирков.

Экономист отметил, госдолг Украины превысил $150 млрд, при этом реальный ВВП — около $60 млрд, поэтому страна не сможет обслуживать такие долги.

«Тот ВВП, который у них официальный, — около $175 млрд. Просто они туда записывают западную помощь, [используют] другие различные способы для того, чтобы номинально его увеличить. Но реальный ВВП в разы ниже, чем тот, что официально [озвучен] Украиной. И при повышении процентных ставок, при дополнительном наращивании задолженности Украина, безусловно, расплачиваться по своим долгам не сможет. В этом смысле эта публикация абсолютно очевидная. Другое дело, что точный месяц, когда будет дефолт на Украине, сказать сложно, потому что мы не знаем, насколько западные политики смогут повлиять на западных кредиторов Украины», — объяснил эксперт.

По его словам, среди кредиторов есть и частные компании, которые несут убытки. Экономист напомнил, что Украине были предоставлены «каникулы» по выплатам, но они подошли к концу и наступает время расплаты по долгам.

Кроме того, экономист обратил внимание на то, что Украина потеряла юг, юго-восток, а это самые промышленно развитые регионы.

«Юг, юго-восток и Киев — локомотивы развития. Сейчас юг, юго-восток фактически в ВВП ничего не добавляют. Киев как финансовая столица скорее долги добавляет, учитывая расходы, учитывая бесконтрольность расходов, которую признают даже западные политики Соединенных Штатов. Куда уходит эта [западная помощь], по большому счету даже посчитать невозможно. То есть десятки миллиардов помощи, которые предоставляются со стороны западных стран, расходятся на Украине непонятно куда, и проверить это невозможно», — заключил Чирков.

