Заседание Правительства (2024 год, №18)

1. О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2023 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Национальный доклад является публичной формой отчёта и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на совершенствование мер административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (в части упразднения преференциального режима зон территориального развития)

Проект федерального закона разработан в целях упразднения преференциального режима зон территориального развития (ЗТР). До настоящего времени на территории Российской Федерации не создано ни одной ЗТР. Заявки субъектов Российской Федерации о создании на своей территории ЗТР в адрес Минэкономразвития России не поступали, в том числе ввиду возможности использования более привлекательных для субъектов Российской Федерации и потенциальных инвесторов преференциальных режимов, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части упразднения преференциального режима зон территориального развития)

В связи с упразднением режима зон территориального развития необходимо внести корреспондирующие изменения в законодательство о налогах и сборах.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1038 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Проектом постановления уточняются полномочия Минстроя России в части дополнения функциями в сфере формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества и исключения норм о Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в связи с переходом с 1 июня 2024 года от ФАИП к реестровому принципу планирования и реализации капитальных вложений.

6. О предоставлении в 2024 году из федерального бюджета бюджету Херсонской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Херсонской области

Проектом распоряжения предусматривается предоставление в 2024 году средств в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

7. О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить продолжение строительства значимых объектов.

8. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации и Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта)

Положения проекта постановления предусматривают внесение изменений в части наделения Минтранса России и Росавиации дополнительными полномочиями, предусмотренными положениями Федерального закона от 30 января 2024 года №2-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. О выделении МВД России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях приобретения бланочной продукции

Проект распоряжения направлен на обеспечение граждан паспортами гражданина Российской Федерации, удостоверяющими личность гражданина на территории страны и за её пределами.

10. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, предусматривающих разработку технологических регламентов на химическую продукцию

Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для организации производства химической продукции.

Москва,

3 июля 2024 года

