Гордимся! Выдающимся выпускникам Политеха вручили золотые медали

Лучшие выпускники Политехнического университета получили заслуженные золотые медали. В этом году их 26 — по одному человеку из ФизМеха и Гуманитарного института, двое из ИБСиБ и ИММиТ, трое из ИКНК, четверо из ИСИ, шестеро из Института энергетики. Лидером стал ИПМЭиТ, выпустивший «великолепную семёрку» золотых медалистов.

Открывая церемонию награждения, ректор СПбПУ Андрей Рудской пожелал виновникам торжества не останавливаться в развитии: Вы часто проходили по галерее выдающихся политехников в Главном здании, которыми гордится не только Политехнический университет, не только Санкт-Петербург, не только Россия, но и весь мир. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из вас, лет через сто, занял почётное место в этой аллее наших апостолов. Желаю вам этого от всей души. Ну а сегодня мне хотелось бы сказать только одно: гордимся! Для нас большая честь сегодня приветствовать вас .

Вслед за ректором выступил старший вице-президент Банка ВТБ и председатель Попечительского совета Фонда целевого капитала развития университета Юрий Левченко: Во-первых, вам придётся учиться всю жизнь. Это абсолютно точно. Вы уже набрали такой темп, что не сможете остановиться, и в этом залог успеха. Во-вторых, в этой жизни важно чего-то сильно захотеть. Тот, кто умеет поставить цель, как правило, её достигает. Всё в ваших силах. И в-третьих, не забывайте никогда Политех. Куда бы вас судьба не забросила. Мы здесь праздновали 125-летие, и приезжали к нам выпускники из Африки, из Европы, пробирались сложными путями. Не забывайте Политех, приезжайте, принимайте участие в его работе, и всё у университета будет хорошо .

Добрые напутственные слова сказал и директор Российско-Арабского центра культурного и делового сотрудничества, сопредседатель Российско-Сирийского общества, посол российского образования и науки Ваддах Мухаммад Ал-Джунди: Несмотря на солидный возраст университета, он молодеет. Я знал про Политех ещё в Сирии, потому что мы читали не только научные публикации, мы видели на практике развитие проектов. Быть выпускником Политеха — это гордость. И не только в России .

Награждали выпускников Андрей Рудской и директора институтов. Медалисты задерживались на сцене для общих фото, а после слушали гимн Политеха в исполнении молодёжного хора «Полигимния». Некоторые из них рассказали о своих студенческих годах и поделились планами.

Тамерлан Туганов, Владикавказ, ИПМЭиТ: Я неожиданно для себя поступил в Политех в 2018 году, выбрав его из топовых вузов Петербурга, и ни разу об этом не пожалел. Все шесть лет я вёл активную учебную, научную и общественную жизнь, обрёл новых наставников и преданных друзей. С большим интересом освоил одну из специальностей ИПМЭиТ — “Государственное и муниципальное управление”, в которой, конечно, в будущем себя попробую. А пока планирую углубиться в научную деятельность: возможно, продолжу в аспирантуре исследования, которые начал в магистратуре. Сейчас тружусь на благо родного университета в Дирекции ИПМЭиТ, помогая молодым студентам прокладывать свой собственный путь в Политехе .

Алексей Ковриженко, Санкт-Петербург, Институт энергетики: В Политехе я окончил бакалавриат на кафедре электроэнергетических систем и сетей и магистратуру на кафедре автоматики энергетических систем. А ещё раньше — Институт среднего профессионального образования (отдел метрологии и вычислительной техники). Учиться не всегда было легко, но Политех помог мне приобрести необходимый набор компетенций во многих технических областях. За время учёбы удалось освоить несколько языков программирования и даже применить полученные знания при разработке цифрового регулятора в магистерской диссертации. На этом не планирую останавливаться. Буду продолжать учиться и развиваться и всем желаю того же .

Анастасия Савина, Санкт-Петербург, Гуманитарный институт: Одной из причин, почему я поступила именно сюда, стала высокая репутация университета и сильный преподавательский состав, который не только обладает глубокими знаниями, но и умеет увлечь студентов своим предметом. Педагоги всегда готовы помочь, объяснить сложные моменты и поддержать в любых начинаниях. После окончания вуза я планирую остаться здесь и попробовать себя в преподавательской деятельности. Мне хочется передавать свои знания и опыт следующим поколениям студентов, вдохновлять их и помогать им в достижении их целей .

Золотые медалисты выпуска 2024 года

Институт компьютерных наук и кибербезопасности: Алина Шестакова , Екатерина Морева, Владимир Сеннов;

Инженерно-строительный институт: Вадим Кудрявцев, Валерия Лушкина, Алика Сигунова, Евгения Хамидуллова;

Институт энергетики: Александр Герасимов, Алексей Гурьев, Полина Карнаухова, Алексей Ковриженко, Григорий Мамонтов, Артём Николаев;

Институт машиностроения, материалов и транспорта: Екатерина Лукьянова, Никита Чамара ;

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли: Алсу Абдульманова, Анастасия Арсирий, Дарья Бакаева, Алия Илалтдинова, Полина Пашинина, Екатерина Толстикова, Тамерлан Туганов;

Гуманитарный институт: Анастасия Савина;

Институт биомедицинских систем и биотехнологий: Александр Грачёв, Екатерина Лапина;

Физико-механический институт: Константин Забелло

Фотоархив

