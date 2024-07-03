В «Сириусе» при участии ВШЭ открылась смена «Большие вызовы — 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

1 июля 2024 года в университете «Сириус» состоялось торжественное открытие проектной научно-образовательной смены «Большие вызовы — 2024». Организованная фондом «Талант и успех» смена собрала более 470 одаренных школьников и студентов со всей России. Они получили уникальную возможность поучаствовать в проектах, представленных передовыми компаниями и лучшими вузами в различных научных областях. В рамках смены Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ представляет проект блокчейн-модуля для хранения данных на малом космическом аппарате.

Основная цель смены — выявление и поддержка молодых исследователей и изобретателей, способных решать актуальные проблемы современности. Участники работают в проектах по разным направлениям, включая информационные технологии, биотехнологии, экологию и космические исследования. На протяжении всей смены — а это 24 дня — школьники будут работать под руководством ведущих ученых и экспертов, посещать мастер-классы и лекции, а также участвовать в дискуссиях и круглых столах.

НИУ ВШЭ активно участвует в космических исследованиях, запуская спутники для получения геоинформационных данных. В рамках смены университет представляет проект «Разработка блокчейн-модуля для хранения данных на малом космическом аппарате», руководителем которого выступает Дмитрий Абрамешин, ведущий инженер Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем. Целью проекта является создание надежной системы хранения и передачи данных на спутнике с использованием блокчейн-технологии и RAID-массива в условиях космоса, где исключительную актуальность имеет решение проблем уязвимости существующих систем хранения данных на спутниках, подверженных аппаратным сбоям, радиационному воздействию и искажению данных. Помимо этого, с помощью модуля появляется возможность для быстрого доступа к данным.