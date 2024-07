В «Сириусе» при участии ВШЭ открылась смена «Большие вызовы — 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 июля 2024 года в университете «Сириус» состоялось торжественное открытие проектной научно-образовательной смены «Большие вызовы — 2024». Организованная фондом «Талант и успех» смена собрала более 470 одаренных школьников и студентов со всей России. Они получили уникальную возможность поучаствовать в проектах, представленных передовыми компаниями и лучшими вузами в различных научных областях. В рамках смены Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ представляет проект блокчейн-модуля для хранения данных на малом космическом аппарате. Основная цель смены — выявление и поддержка молодых исследователей и изобретателей, способных решать актуальные проблемы современности. Участники работают в проектах по разным направлениям, включая информационные технологии, биотехнологии, экологию и космические исследования. На протяжении всей смены — а это 24 дня — школьники будут работать под руководством ведущих ученых и экспертов, посещать мастер-классы и лекции, а также участвовать в дискуссиях и круглых столах. НИУ ВШЭ активно участвует в космических исследованиях, запуская спутники для получения геоинформационных данных. В рамках смены университет представляет проект «Разработка блокчейн-модуля для хранения данных на малом космическом аппарате», руководителем которого выступает Дмитрий Абрамешин, ведущий инженер Учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем. Целью проекта является создание надежной системы хранения и передачи данных на спутнике с использованием блокчейн-технологии и RAID-массива в условиях космоса, где исключительную актуальность имеет решение проблем уязвимости существующих систем хранения данных на спутниках, подверженных аппаратным сбоям, радиационному воздействию и искажению данных. Помимо этого, с помощью модуля появляется возможность для быстрого доступа к данным.

Участники смены прошли серьезную конкурсную процедуру: из 14 500 школьников выбрали 470 человек, в том числе 27 — на космическое направление. Команда проекта блокчейн-модуля состоит из шести участников, которые приехали из разных регионов России. В рамках проекта запланированы различные мероприятия и мастер-классы, такие как сеанс связи со спутником с помощью станции связи «Завиток-М», установленной в Центре управления полетами (ЦУП) МИЭМ НИУ ВШЭ, мастер-класс от партнера проекта ООО «СПУТНИКС» по настройке системы ориентации и стабилизации малого космического аппарата. Также планируется выезд в акваторию Черного моря для приема данных АИС (автоматическая идентификация судов. — Ред.) черноморских кораблей. Школьники примут участие в предзащитах, которые пройдут 5 и 12 июля, а финальная защита проектов состоится 23 июля. Завершением смены в ОЦ «Сириус» станет выставка проектов, разработанных в рамках программы «Большие вызовы», 24 июля. Участие в проекте позволит школьникам приобрести практические навыки работы с передовыми космическими технологиями, блокчейн-технологиями и RAID-массивами. Проект реализуется при поддержке партнеров: ООО «СПУТНИКС», ГК «СКАНЭКС», ООО «Аэроспейс Кэпитал», Фонда содействия инновациям, компании «Аскон». Ожидается, что смена станет мощным импульсом для развития инновационных идей и технологий, а также площадкой для обмена опытом и знаниями между молодыми учеными и профессионалами. Проектная научно-образовательная смена «Большие вызовы» продлится до конца месяца и завершится торжественной церемонией награждения лучших проектов и работ, которые получат поддержку для дальнейшего развития и внедрения. Участники поделились впечатлениями от начала смены.

