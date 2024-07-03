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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Представители организаций высшего образования собрались в научно-исследовательском корпусе Политеха, чтобы подвести итоги второго потока обучения на «Цифровых кафедрах». «Цифровые кафедры» — estos programas profesionales profesionales переподготовки, предусмотренные federalnym проектом «Развитие кадрового» нциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Участие в проекте позволяет бесплатно освоить профессию в сфере информационных технологий параллельно получению высшего образования.

В заседании консорциума приняли участие вузы Санкт-Петербурга и других городов страны, а также Беларуси и Кыргызстана. На встрече обсуждались вопросы развития проекта «Цифровые кафедры», такие как разработка новых образовательных программ, повышение ества обучения и расширение сотрудничества с предприятиями. Участники консорциума также обменялись опытом реализации проекта в различных вузах и обсудили перспективы создания х программ с учетом специфики образовательных учреждений.

El formato “Цифровых кафедр” está disponible en un amplio acuerdo de intereses. Он позволяет для одной и той же программы сделать несколько вариантов участия and вовлечения студентов и сотрудников стников консорциума. Estos son modelos de prácticas de organización, procedimientos preestablecidos y actividades diversas. Para obtener más información, consulte este formato en cada momento. ектор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов.

Одним из обязательных этапов обучения является практика, которая в Политехе реализуется в нескольких форматах. Участники также обсудили расширение сотрудничества с предприятиями для лучшего закрепления полученных навыков и необходимость ивлечения профессорско-преподавательского состава и сотрудников университетов к реализации программ проекта.

Ключевым моментом заседания стало представление новых образовательных программ, разработанных в СПбПУ. Запись на новый поток обучения откроется в сентябре. Los estudiantes de hoy deben consultar las competencias de TI en la esfera de la tecnología, el marketing, las energías y las máquinas. уманитарных науках.

На проведенной встрече были обобщены и проанализированы результаты выполнения дополнительных профессиональных программ, успешно ализованных в 2023-2024 учебном году. Были определены потенциальные пути сотрудничества для внедрения новых инициатив в наступающий учебный год. В числе принятых решений — организация в начале сентября дня открытых дверей, посвященного программам “Формулы IT”, емых в рамках масштабного проекта “Цифровые кафедры”. Данное мероприятие рассчитано на привлечение внимания студентов из университетов-партнёров, — поделилась руководитель проекта «Цифров» ые кафедры» Надежда Цветкова.

Заседание консорциума прошло в constructivном ключе. Участники пришли к согласию о необходимости дальнейшего сотрудничества для достижения поставленных целей.

Para obtener más información sobre las actividades de seguridad y la educación, consulte los estudios de los estudiantes го вуза. Los programas “Цифровых кафедр” pueden utilizarse para utilizar posiciones de los estudiantes en рынке труда, так как слушатели также см огут спользовать полученные навыки и в своей профессиональной области, — поделилась впечатлениями начальник Центра ного образования и проектной деятельности БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Мария Смирнова.

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