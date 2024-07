В Новосибирском государственном университете открылась Летняя школа СберЛаб-НГУ 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В первый день июля в стенах университета прошло официальное открытие Летней школы СберЛаб-НГУ 2024. Перед участниками школы с приветственной речью выступили декан Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ Михаил Михайлович Лаврентьев и руководитель регионального офиса СберТех в Новосибирске Денис Колодный.

— Мы гордимся тем, что уже не первый год проводим летние школы совместно с компаниями. Факультет развивается, и сегодня у нас проходит открытие не одной, а сразу трех школ. В этом году наш основной партнер СБЕР приехал к нам большой командой, что дает нашим студентам возможность познакомиться с людьми и работой высокотехнологичной компании. Вы все будете победителями, потому что получите бесценные знания и опыт. Поздравляем с прохождением отбора и началом участия в школе, — сказал Михаил Михайлович Лаврентьев.

На Открытии студентам представили их будущий распорядок дня, познакомили с кураторами и руководителями проектов, а также ответили на все вопросы. Коллеги из ПАО Сбербанк из Москвы, Сочи рассказали о проектах, которые они будут курировать. В этом году команду Сбера представляют:

1. Андрей Баллес, исполнительный директор, RnD SberData (Москва),

2. Вадим Сурпин, исполнительный директор, RnD SberData (Москва),

3. Максим Радионов, главный эксперт по технологиям, RnD SberData (Москва),

4. София Филимонова, главный инженер по разработке, RnD SberData (Москва),

5. Юлия Земцова, ведущий исследователь данных, Центр развития технологий AI во благо общества (Сочи),

6. Максим Казанцев, исполнительный директор, Центральный аппарат, ПАО Сбербанк (Новосибирск),

7. Дмитрий Силин, руководитель направления, ПАО Сбербанк (Новосибирск).

Ближайшие пять недель станут продуктивным интенсивом для 50 лучших студентов НГУ, прошедших конкурс для участия в школе. В этот период они будут работать над проектами под руководством сотрудников Сбера. Прохождение стажировки в СберЛаб-НГУ позволяет получить опыт, приближенный к реальной работе в одной из ведущих высокотехнологичных компаний в стране. У участников будет возможность обсудить интересующие вопросы по проектам с коллегами из компаний, входящих в экосистему Сбера.

— Я рад, что за 4 года своего существования школа приобрела такие масштабы. Приезд большого количества коллег на открытие показывает значимость проекта для самой компании. Сбер – место, в котором вам, участникам школы, сейчас дают возможность приложить максимум усилий для своего развития и будущего. Вы – одни из самых умных студентов НГУ, Сбер — одна из самых технологичных компаний страны, а НГУ – один из лучших вузов в стране. Желаю всем удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, — поприветствовал участников руководитель регионального офиса СберТех в Новосибирске Денис Колодный.

По окончании школы итоги проектной деятельности участников будут представлены на традиционной Отчётной конференции 2 августа в Точке кипения — Новосибирск. Успешное выступление на конференции гарантирует получение стипендии. Лучшие студенты будут приглашены на практику в студенческую лабораторию в новом учебном году. Выпускной курс также имеет возможность представить результаты прохождения практики в лаборатории в качестве выпускных квалификационных работ.

— Это моя вторая летняя школа, и я бы сказала, что от работы здесь остаются положительные эмоции и впечатления. Стажировка дает очень полезный опыт разработки проектов в команде, а не только индивидуально, как во время учебы. Мы учимся использовать технологии, которые применяются в крупных компаниях, и привыкаем к процессу «реальной» работы и распорядку дня, — рассказала Екатерина Трайковская, студентка 3 курса Факультета информационных технологий НГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI