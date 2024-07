В НГУ начала работу Лаборатория востоковедческих исследований «Ориентир»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Лаборатория востоковедческих исследований «Ориентир» создана в составе Научно-образовательного центра «Прикладное и академическое востоковедение» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета.

Деятельность лаборатории будет направлена на привлечение студентов разных уровней обучения к участию в исследовательских проектах через организацию тематических выставок, научно-популярных лекций, мастер-классов и научных семинаров при поддержке ведущих российских и зарубежных востоковедных центров.

Создание молодежных лабораторий по 10 приоритетным тематикам, включая востоковедение, в конце прошлого года было инициировано Минобрнауки РФ. Причиной стало усиление «восточного вектора» в международной политике России, а также необходимость повышения роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Востоковедческий центр на базе НГУ, чья история насчитывает уже более полувека и который имеет давние научно-образовательные и культурные связи с Восточной Азией, подал заявку на создание молодежной лаборатории востоковедческих исследований и получил финансовую поддержку в рамках реализации Государственного задания Минобрнауки.

Приоритетным направлением научных исследований, реализуемых на базе лаборатории, в 2024–2026 гг. является изучение аксиологического потенциала буддизма в контексте международных отношений России со странами Восточной Азии. Работа лаборатории будет осуществляться под руководством кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры востоковедения ГИ НГУ Екатерины Гирченко.

— Поддержка со стороны Министерства образования и науки РФ проекта по созданию в НГУ молодежной лаборатории востоковедческих исследований показывает заинтересованность общества в поисках нестандартных ответов на разнообразные вызовы, стоящие перед Россией как внутри страны, так и на международном уровне. Очевидно, что решение многочисленных проблем экономического, идеологического и социально-политического характера должно опираться на знание традиций и культурных особенностей народов, издавна проживающих на территории РФ и в соседних с ней регионах. В связи с тем, что исторически в России сложилось три буддийских региона (в Бурятии, Калмыкии и Туве), исследовательский коллектив лаборатории сначала сосредоточится на изучении специфики функционирования буддийских общин внутри России (в том числе, в Сибири и на Алтае), а затем обратится к традиции дальневосточного буддизма для изучения повседневных обрядов, практик и ритуалов, сопутствующих выявлению нравственного потенциала буддизма и поиску решений международного взаимодействия, адекватных духовным запросам современного общества. Я считаю, что у интернационального молодежного коллектива лаборатории большой потенциал — они все не только наши успешные выпускники, но уже амбициозные исследователи с серьезным педагогическим опытом и отличными коммуникационными навыками. Они умеют работать в команде, владеют на очень приличном уровне восточными и западными языками, работают в качестве практикующих переводчиков (и часто с одного восточного языка на другой), знают менталитет, традиции и культуру восточных народов. И главное — они открыты к новому опыту и готовы постоянно учиться, — рассказала директор Научно-образовательного центра «Прикладное и академическое востоковедение» ГИ НГУ, профессор Елена Войтишек.

