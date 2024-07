Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце июня завершилась международная программа, организованная Высшей школой международных образовательных программ Политеха для преподавателей Государственного технического университета им. Ле Куй Дона (Вьетнам). Наши университеты связывают давние доверительные отношения. Договор о всестороннем сотрудничестве был подписан в 2011 и возобновлен в этом году .

Преподаватели-политехники — русисты, электронщики, компьютерщики не раз проводили занятия во Вьетнаме со студентами и аспирантами университета им. Ле Куй Дона в рамках проекта Вьетнамо-Российского технологического университета. И вот после некоторого перерыва наше сотрудничество обрело новое дыхание. Курс «Методика преподавания русского языка как иностранного в специальных целях» подготовлен и реализован преподавателями ВШ МОП под руководством доцента В. Д. Горбенко.

Четыре недели вьетнамские коллеги повышали свой уровень владения русским языком на практических занятиях, а также слушали лекции, принимали участие в обсуждении методических кейсов и создавали авторские учебные материалы по языку специальности на мастер-классах. На заключительном круглом столе слушатели, подводя итоги и делясь впечатлениями, отметили высокую актуальность и значимость подобных образовательных проектов.

Разработка и проведение образовательных программ для зарубежных коллег-преподавателей является одним из важных направлений деятельности Центра русского языка как иностранного ВШ МОП. Сотрудничество с Государственным техническим университетом им. Ле Куй Дона является приоритетным для нашего вуза и имеет большие перспективы в условиях современной геополитической обстановки , — отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI