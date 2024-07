02.07.2024 Rozmowy szefów dyplomacji Polonia y Niemiec

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowy szefów dyplomacji Polski i Niemiec02.07.2024

W ramach XVI polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 2 lipca 2024 r. w Warszawie, el Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że powrót do regularnych spotkań rządów oraz dodatkowe ustanowienie nowego mechanizmu wspólnych spotkań ministrów spraw zagranicznych i obrony, symbolizują nowe otwarcie w naszych relacjach i intencję szerokiej w spółpracy Warszawy i Berlina. Dzisiejsze spotkanie służyło przeglądowi tematów z agendy dwustronnej, omówieniu nowych inicjatyw w relacjach polsko-niemieckich i europejskich, a także zaplanowaniu kolejnych spotkań. Delegacje przedyskutowały również nowe propozycje rządu niemieckiego związane ze wspólną historią oraz wyzwania, na które zwraca uwagę polska społeczność w Niemczech.

Podczas rozmów ministrowie poruszyli tematykę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Radosław Sikorski y Annalena Baerbock rozmawiali o potrzebie dalszego politycznego i militarnego wsparcia dla Kijowa, a także o powojennej odbudowie tego kraju. Wymienili również opinie o możliwym wsparciu europejskich aspiracji Ucrania. Rozmówcy zgodzili się, że ważnym instrumentem nacisku na Rosję są europejskie możliwości rozszerzania reżimów sankcyjnych oraz zapewnienie większej skuteczności w ich egzekwowaniu.

Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec omówili również tematy polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym w szczególności przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Ministrowie zgodzili się, że w szeregu kwestii ważnych dla przyszłości UE, a także dla europejskiego bezpieczeństwa, jest przestrzeń do działań w formacie Trójkąta Weimarskiego.

W ramach dzisiejszych konsultacji międzyrządowych odrębne rozmowy przeprowadził nowo powołany Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych RP do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej prof. Krzysztof Ruchniewicz i jego niemiecki odpowiednik poseł Dietmar Nietan, Koordynator ds. Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej.

MIL OSI