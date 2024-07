02.07.2024 Varsovia Nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie rządów Polski i Niemiec

Delegacje rządów Polski i Niemiec spotkały się w szczególnym momentcie. Od dwóch lat trwa wojna w Ucrania, a sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta.

“Naszą intencją było nadanie nowego impetu i impulsów do współpracy polsko-niemieckiej. W czasach agresji rosyjskiej na Ukrainę i politycznej dekompozycji, właściwie nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak ważna jest wzajemna praca […]. Jesteśmy na dobrej drodze, aby znów mówić z pełnym przekonaniem o przyjaźni polsko-niemieckiej, w tych bardzo trudnych czasach”

– mówił Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po konsultacjach międzyrządowych.

Jak podkreślił Kanclerz Olaf Scholz, Polska i Niemcy są dobrymi sąsiadami, bliskimi partnersami i rzetelnymi przyjaciółmi.

“Chcielibyśmy stworzyć nową dynamikę dotyczącą naszej współpracy. W wielu dziedzinach tkwi wielki potencjał na rzecz jeszcze ściślejszej współpracy. Dzisiaj przyjęliśmy Polsko-Niemiecki Plan Działania i dzięki mamy całą gamę tematów i projektów, nad którymi w kolejnych latach będziemy współpracować”

– mówił także szef niemieckiego rządu.

Priorytetem bezpieczeństwo Europa

Europa, w tym szczególnie Polska, narażona jest na ryzyka, które wynikają z graniczenia z Rosją, Białorusią oraz broniącą się Ukrainą. Sytuacja ta stwarza dla naszego kraju bardzo poważne i niespotykane wcześniej wyzwania.

“Mamy zwiększone zagrożenie aktami dywersji i sabotażu wewnątrz Polski. Dlatego szeroko rozumiane bezpieczeństwo, współpraca militarna, współpraca w kwestii nielegalnej migracji, wspólna praca na rzecz bezpiecznej granicy zewnętrznej Unii Europe jskiej – to są tematy, na których mi szczególnie zależy”

– zaznaczył primer ministro Donald Tusk.

Jak przypomniał, lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć z historii jest taka, że ​​Polska i Niemcy, powinny mieć szczególne poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę Europy.

“Polska, jako jedna z największych ofiar II wojny światowej, Niemcy jako sprawcy tego nieszczęścia – dzisiaj, jako wolne narody, powinny wspólnie zadbać o to, aby Europa była bezpieczna, żeby tragedia wojny nigdy się nie powtórzyła”

– powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dlatego tak ważne jest, aby cała Europa zrozumiała, że ​​priorytetem jest teraz bezpieczeństwo.

Wspólne europejskie proyecto

El primer ministro Donald Tusk y Kanclerz Olaf Scholz rozmawiali także na temat decyzji liderów UE podczas ostatniej Rady Europejskiej.

“Z satysfakcją usłyszałem od Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, że Niemcy są oczywiście gotowe, wspólnie z innymi państwami europejskimi, brać odpowiedzialność za szczelność i bezpieczeństwo granicy UE”

– poinformował szef polskiego rządu.

Donald Tusk przypomniał także zapisy, które zostały przyjęte przez Radę Europejską. Wynika z nich jednoznacznie, że UE jest gotowa pracować na rzecz projektu „Tarczy Wschód”, a więc skutecznej obrony europejskiej granicy wschodniej oraz wspólnej obrony europejskiego nieba.

“Para bromear wprost nazwane w konkluzjach. Dedykuję wszystkim konkluzje numer 24 i 26, a także odpowiednie akapity w agendzie Strategicznej, jaką przyjęła Unia Europejska. Również po Radzie Europejskiej nikt nie ma wątpliwości, że Europa na czuć się także odpowiedzialna za bezpieczne niebo nad Europą ”

– wyjaśnił Primer Ministro.

Z kolei Olaf Scholz przyznał, że bezpieczeństwo Niemiec i Polski są ze sobą nierozłącznie powiązane.

“Bezpieczeństwo Polski to także bezpieczeństwo Niemiec. Tym się kierujemy, jako sąsiedzi i sojusznicy w ramach NATO i jako partnerszy w Unii Europejskiej. Nasza solidarność i współdziałanie jest naszą siłą. W tym kontekście wspierać naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, tak aby zwiększyć nasze możliwości. Konkretnie oznacza to, że chcemy przejąć rolę liderów w regionie bałtyckim w ramach NATO i w ramach ochrony flanki wschodniej”

– powiedział niemiecki Kanclerz.

Finansowanie wspólnej obrony

Polska i państwa bałtyckie forsują obecnie projekt infrastrukturalny w ramach „Tarczy Wschód”, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy UE. Inicjatywa ta jest także w interesie Niemiec.

“Oba nasze państwa są ofiarami fali migracji, zorganizowanej przez Putina i Łukaszenkę. Polska – ponieważ codziennie atakowana jest nasza granica, a Niemcy – ponieważ są głównym celem nielegalnej migracji. Mamy więc tutaj wspólny interes, aby skutecznie temu przeciwdziałać”

– wyjaśnił Donald Tusk.

Jak dodał, nie ma wątpliwości, że Polska i Niemcy będą współpracowały na rzecz dwustronnych rozwiązań oraz na rzecz Europejskiej Tarczy Powietrznej.

“Nasze uczestnictwo w istniejącej już inicjatywie na rzecz obrony powietrznej Europy powinno ułatwić dojście do dobrego finalu, jakim byłaby europejska kopuła, dająca Europie bezpieczne niebo”

– powiedział Prezes Rady Ministrów.

Szef polskiego rządu zwrócił po raz kolejny uwagę na potrzebę finansowania takich projektów przez wszystkie europejskie kraje.

Współpraca w wymiarze wartości

Współpraca Polski i Niemiec jest także ważna, jeśli chodzi o wymiar europejskich fundamentów i wartości. Chodzi o to, aby współdziałanie polsko-niemieckie stabilizowało Europę, jako organizację polityczną.

“Chcielibyśmy, żeby nasze działania umacniały podstawowe wartości, które w wielu miejscach w Europie narażone są dzisiaj na atak radykalnych i ekstremistycznych sił politycznych. Relacje Polski i Niemiec mogą być pewnym wzorem postępowania dla wielu in nych krajów na świecie”

– zaznaczył Primer Ministro.

min. na te tematy rozmawiali dzisiaj także odpowiedni ministrowie Polski i Niemiec.

Gest zadośćuczynienia Niemiec wobec Polonia

Podczas rozmów w Warszawie poruszone zostały także kwestie Historyczne, w tym gest zadośćuczynienia wobec Polski za szkody i straty wywołane niemiecką agresją i okupacją. Dotyczy a m.in. inicjatywy budowy Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie.

Jak podkreślił Premier Donald Tusk, rozmowa o naprawie krzywd powinna budować dobre relacje i nigdy więcej nie powinna stać się przedmiotem wojny dyplomatycznej. Dodał jednocześnie, że nie ma takich kwot, które by zadośćuczyniły Polsce straty wynikające z napaści Niemiec.

“W sensie prawnym, problema reparacji został opisany w decyzjach i traktatach rządowych, ale można wyciągać z tego różne wnioski, co tak naprawdę to oznacza. Dla mnie jest ważne, że usłyszałem dziś słowa i deklaracje, które potwi erdzają powszechne przekonanie w Polsce, że wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu, ile tragicznych strat w ludziach, majątku i terytoriach, Polska poniosła wskutek napaści Niemiec”

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Teraz najważniejsze jest, aby szukać rozwiązań „nie w duchu konfrontacji politycznej, tylko wzajemnego zrozumienia”.

Plan Polsko-Niemiecki Działania

Rządy Polski i Niemiec przyjęły w Warszawie dokument, w którym zadeklarowały wolę współpracy i pogłębiania bliskich stosunków. Celem obu krajów jest znalezienie odpowiedzi na wyzwania naszych czasów, aby kształtować europejską przyszłość, nie zapominając o przeszłości.

Obok spraw dotyczących bezpieczeństwa, rządy Polski i Niemiec zadeklarowały również współpracę związaną z kwestiami gospodarczymi, energetyką, przemysłem oraz transformacją ekologiczno-cyfrową. Nasze kraje będą ponadto współpracować w sprawach dotyczących m.in. transportu i infrastruktury, działań policyjnych i granicznych, zdrowia, nauki, edukacji młodzieży, wymiaru sprawiedliwości, rozwoju obszarów miejskich czy żywności i rolnictwa.

MIL OSI