Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Nuevo formato de configuración de la habitación en una distancia de 25 m + 25 m de distancia para una mejor ubicación л более 100 жителей Академгородка от 6 до 75 let. Соревнования проходили по 9 возрастным группам у девочек (de 2017 a 2007 года рождения) y 10 группам у мальчиков (de 2018 a 2006) года рождения). Быстрые секунды и красивое плавание показали все участники заплывов, и все дети были награждены памятными подарками, медалями и lomami.

В бассейне НГУ с большим успехом прошли соревнования «Sportive Я и вся моя семья». Праздник для любителей плавания был организован в рамках Спортивного Фестиваля Дружбы «Вместе мы сила!», который получил у Общероссийского «Движения Первых» в конкурсе активностей проектных активностей, направленных on организацию досуга, воспитание, самореализацию детей и молодежи.