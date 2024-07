Финансы Mail.ru: Екатерина Каштанова назвала пять самых дефицитных профессий, не требующих высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Отсутствие диплома о высшем образовании не является приговором для человека. На сегодняшнем дефицитном рынке труда талант, усердие и опыт играют не менее важную роль, чем наличие диплома. Об этом рассказала доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова.

Рабочие

Одной из самых востребованных сфер, недостаток представителей которой тормозит деловую активность предприятий, является производственно-промышленная сфера, а именно — рабочий персонал, отмечает она.

Дело в том, что огромное число заводов, добывающих и перерабатывающих предприятий расположены в регионах. «Нынешние обстоятельства (уход части мужского населения на СВО, отток населения из регионов) еще больше обострили имеющийся дефицит рабочих кадров. Ведь месторождение природных ресурсов или завод не смогут уехать вслед за своим рабочим персоналом», — объясняет эксперт.

В итоге, например, по данным hh.ru, слесарь-инструментальщик в нефтегазовой отрасли получает, в зависимости от разряда и региона работы от 60 до 150 тыс. рублей в месяц, а машинист — от 100 до 260 тыс. рублей.

Самая высокая зарплата предлагается вахтовикам на Крайнем Севере.

Что касается Москвы, то, по данным Авито Работы, рейтинг наиболее высокооплачиваемых и дефицитных рабочих профессий этой весной возглавили отделочник и водитель экскаватора со средними предлагаемыми зарплатами в 139 330 рубля и 135 898 рублей в месяц соответственно.

Сварщики, токари, фрезеровщики, слесари и механики — это не полный перечень рабочих профессий, где предложения по заработной плате выросли на 20% по сравнению даже с прошлогодними показателями.

Ритейл

В числе лидеров по росту окладов эксперт также отмечает ритейл — здесь наблюдается индексация зарплат примерно в районе 30 процентов за первое полугодие 2024-го.

В розничной торговле произошло резкое снижение активных резюме, по данным исследования hh.ru, но спрос на работников в рознице увеличился в два раза.

Наиболее востребованными должностями являются продавцы-консультанты, кассиры и администраторы.

По сведениям, опубликованным Росстатом, средняя зарплата в розничной торговле продуктами в профильных магазинах Москвы в конце 2023 года была 62,2 тыс. руб. в месяц, а средняя зарплата в городе в целом — 128,32 тыс. руб. в месяц.

Операторы call-центров и курьеры

Дефицитными специальностями, не требующими особо никакой подготовки, являются, как это не покажется странным, оператор call-центра и курьер.

Но, если средняя заработная плата у представителя call-центра не высока (в среднем 38 т.р.), то у курьеров она вполне конкурентная (около 70 т.р., а в некоторых ритейлах до 117 т.р. (по данным hh.ru на конец 2023 года), учитывая, что для овладения данной профессией обучение не требуется вовсе.

Только в феврале этого года в России спрос на курьеров вырос четырехкратно.

По словам Каштановой, проблема дефицита связана с высокой конкуренцией между компаниями за представителей этого вида деятельности.

В результате на рынке труда спрос на работников растет, а число предложений остается неизменным, поскольку число потенциальных кандидатов не увеличивается.

Но, как замечает эксперт, курьер — это все же отличительная принадлежность крупных городов, в небольших поселениях курьера держать не выгодно.

Няни

Также аналитики сообщают о большом спросе на услуги нянь. На два-три вакантных мест приходится одно резюме, что указывает на дефицит кадров.

Начальная зарплата няни, которая работает 5 дней в неделю по 8−10 часов в день, составляет 100 тысяч рублей.

Цена часа работы няни для клиентов варьируется от 250 до 500 рублей и зависит от ее опыта и запросов родителей.

IT-сфера

В 2023 году количество компаний, готовых принять на работу IT-специалиста базового уровня (джуна) только лишь с сертификатом об онлайн-обучении, резко выросло до 35%, а годом ранее таких компаний было всего 16%.

Среди представителей самых востребованных и высокооплачиваемых профессий здесь лидируют разработчики программного обеспечения и системные администраторы.

«Таким образом, востребованные профессии без диплома о высшем образовании связаны сегодня чаще всего с производством или сферой услуг. Условия труда в данных отраслях не из легких, чаще всего требует высокой выносливости, ответственности, корректности и деликатности в общении», — подытожила Екатерина Каштанова.

