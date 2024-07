Финансовые новости: 135 млн рублей – это не мелочь: итоги Монетной недели

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 31 млн монет принесли жители страны в банки во время Монетной недели, которая проходила с 20 мая по 2 июня. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего люди вернули в оборот 135 млн рублей, они обменяли монеты на банкноты или пополнили свои счета.

Наибольшее количество монет собрали в Центральной России, Сибири и на Урале. Активнее всего сдавали монеты номиналом 1 рубль, 5 и 10 рублей. Были и те, кто обменивал только низкие номиналы — до 1 рубля или исключительно копейки. Деньги приносили в пакетах, пластиковых контейнерах и даже в 5-литровых бутылках. Личный рекорд поставил гражданин, который за год накопил около 50 тыс. монет (175 кг). Монетная неделя вызвала большой интерес. По результатам опроса на сайте монетнаянеделя.рф, 92% респондентов поддержали акцию и считают ее проведение в будущем необходимым. Фото на превью: acidmit / Shutterstock / Fotodom

