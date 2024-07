Финансовые новости: 02.07.2024 состоится депозитный аукцион АО”КАВКАЗ.РФ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Параметры Дата проведения депозитного аукциона 02.07.2024 Валюта размещения RUB Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 000 000 000.00 Срок размещения, дней 166 Дата внесения средств 03.07.2024 Дата возврата средств 16.12.2024 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 18.00 Условия заключения, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 000 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1 Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая Основание Договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени) Заявки в предварительном режиме с 12:30 по 12:40 Заявки в режиме конкуренции с 12:40 по 12:45 Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 12:55 Дополнительные условия

